È finita tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: lei chiede il divorzio. Tutti i segreti delle "carte"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo mesi di illazioni, soprattutto dei media USA dove la coppia è un po' considerata come i nostri Ilary e Totti, è stata Jennifer Lopez a mettere un punto a tutte le speculazioni, chiedendo il divorzio dal marito Ben Affleck dopo due anni precisi di matrimonio.

La verità venuta a galla

" A pensar male si fa peccato -dice un vecchio proverbio - ma alle volte ci si azzecca! ", ed infatti solo dopo l'annuncio ufficiale, dalle carte depositate in tribunale si viene a conoscenza che i due si erano già separati da mesi, esattamente da quando la stampa aveva cominciato a far circolare le voci della loro ennesima crisi.

Secondo quanto riporta TMZ uno dei siti più popolari di gossip americani, la richiesta sarebbe stata depositata in tribunale il 21 agosto, ma riporterebbe la data del 26 aprile 2024 come quella di separazione. Questa coincidenza di date - i due si erano prima sposati a Las Vegas il 20 agosto di due anni fa ed in seguito proprio il 21 agosto con una cerimonia maestosa nella tenuta di Ben Affleck a Savanna - sembra un messaggio preciso che la Lopez vuole mandare all'ormai ex marito.

La loro (lunghissima) storia d'amore

Il divorzio dei due stupisce molto, perché nato da un amore tormentato iniziato nel 2002 e finito, all'epoca, perché troppo esposti alla curiosità dei media. I due dovevano già sposarsi nel 2003 ma avevano rinviato il matrimonio proprio pochi giorni prima della cerimonia, per poi annullare definitivamente il fidanzamento nel 2004.

Le loro vite sono poi andate avanti separatamente con varie storie d'amore, fino a che nel 2022 proprio la Lopez aveva confermato ufficialmente di essere tornata insieme ad Affleck, con un post su Instagram in occasione del suo 52esimo compleanno, postando una foto che li ritraeva mentre si baciavano su uno yacht privato. " L’amore è bello. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Vent’anni di pazienza" , aveva poi scritto dopo il matrimonio di Las Vegas.

Invece quelle incomprensioni nate tanto tempo prima, hanno continuato ad esistere tanto che a maggio scorso cominciarono ad uscire le voci di un' ennesima separazione. Prima la Lopez al Met Gala senza Affleck, poi la cancellazione del tour estivo: “ Con il cuore completamente spezzato e devastato non l'avrei fatto se non avessi sentito che era assolutamente necessario ”, aveva spiegato lei. Ed invece la ragione, come si viene ufficialmente a sapere oggi, era ben diversa.

Questione di soldi?

Come succede spesso nei " c'eravamo tanto amati " delle coppia con ingenti patrimoni, e anche qui il pensiero va ai nostrani Ilary e Totti, spesso dopo i fiori d'arancio, arrivano le "spine" della divisione dei beni e gli assegni di mantenimento. Ma qui arriva la sorpresa.

Sempre secondo il sito di TMZ nelle carte depositate in tribunale non si fa alcun accenno ad un accordo prematrimoniale e la cosa stupisce molto trattandosi di due megastar non certo alla prima esperienza di separazione. Invece a quanto pare i due non hanno mai sottoscritto nessun accordo e legalmente significherebbe che i guadagni degli ultimi due anni di matrimonio sarebbero di proprietà comune.

Di quanto si tratta

Non di pochi spiccioli, nel periodo del loro matrimonio i due hanno lavorato molto. Ben Affleck ha recitato in Air e in Hypnotic, ha prodotto The Instigators e ha finito pochi giorni fa di girare The Accountant 2. Lei invece, ha recitato in Un matrimonio esplosivo, The Mother, This Is Me … Now e Atlas.

Altra sorpresa che rivelano le carte depositate in tribunale, è quella secondo cui Jennifer Lopez rinuncerebbe all'assegno di mantenimento ma chiederebbe al giudice che esso venga negato anche a Ben Affleck. In questo caso la coppia non ha figli e questo semplifica molto quelle che spesso, proprio in nome dei bambini, diventano battaglie all'ultimo spicciolo.

I motivi del divorzio

Anche qui sono centinaia le illazioni che sono state messe in campo.

Lei ama red carpet e riflettori, lui al contrario li detesta

Principalmente, come hanno raccontato alcuni amici della coppia, c’erano divergenze su come affrontare la popolarità e il mondo esterno. “”, ha riferito chi conosce bene la cantante. Ironia della sorte proprio gli stessi motivi che avevano portato alla prima separazione.