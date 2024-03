John Elkann in versione "Lapo" al party del matrimonio di Anant Ambani

Lo "stravagante" della famiglia è sempre stato suo fratello Lapo Elkann, quello che degli Agnelli ha ereditato il gusto particolare di nonno Gianni, il suo amore per la moda e la creatività. Per anni un grande socialite, Lapo ha lanciato mode e tendenze, influenzato stili e spesso fatto anche da ambasciatore all'estero del made in italy, per il gusto tutto italiano delle sue mise.

Al contrario, suo fratello John, l'Ad di Exor e presidente di Stellantis, si è sempre mostrato con un profilo più basso, soprattutto in fatto di look. Da super manager di grandi aziende, le sue mise hanno riflettuto il suo ruolo di uomo d'affari, concedendosi al massimo qualche maglione di cachemire nel tempo libero trascorso in famiglia insieme alla moglie Lavinia Borromeo e ai tre figli Oceano Noah, Leone Mosé e Vita Talita.

Il cambiamento "Epocale"

Tutto questo almeno fino ad ora, perché quando è stato fotografato insieme alla moglie, emblema di quel radical chic minimal amatissimo in tutto il mondo, alla festa di pre-matrimonio del magnate Anant Ambani, ha lasciato tutti a bocca aperta per il look a dir poco stravagante. Sarebbe assolutamente passato inosservato, proprio se non fosse stato lui, emblema del grigio e dei colori dell'"alta finanza", ad indossarlo.

Così, quel basso profilo a cui aveva abituato tutti, almeno in questa occasione ha ceduto il passo ad una maglia maculata di Celine da 1200 euro, pantaloni bianchi, scarpe color crema e un grande paio di occhiali visiera neri, che hanno lasciato tutti senza parole. Molto più morigerata la moglie Beatrice in camicia bianca con due accessori iconici, una borsa Birkin rosso corallo utilizzata come un bagaglio a mano, e una Kelly, sempre di Hermes, color arancio a tracolla.

Un ricordo del passato

Nonostante siano una coppia molto riservata, ai più attenti non sarà sfuggito il fatto che non si tratta della prima volta che John indossa nel il suo tempo libero un abbigliamento eccentrico. Le sue foto più diffuse sono ovviamente quelle ufficiali, ma i giornali di cronaca rosa ricordano bene quella passeggiata nel 2022 a New York insieme alla moglie, quando venne immortalato con un maglione a fiori fluo di Dior (1400 euro), pantaloni a zampa e sneakers in camoscio rosa dello stesso colore dei pantaloni della moglie, di Louis Junior Orlato, con suola rossa firmate Christian Louboutin del valore di 595 euro.

Un pizzico di stravaganza di "famiglia"

Da sempre simbolo di un'eleganza minimalista, la famiglia Agnelli ha fatto la storia del costume italiano in fatto di moda. L'orologio indossato sul polsino della camicia di Gianni Agnelli è stato copiato per anni, così come i completi di stoffe preziose, fatti a mano da abili sarti (uno tra tutti Michele Mescia il sarto torinese che si è occupato per anni dei completi di Alain e John Elkan). Ma ora la nuova generazione pur fondando le sue radici in uno stile classico, apprezza anche l'eccentricità, da sfoggiare ovviamente in maniera dosata e sempre in occasioni private. In ogni caso, anche ammentendo che il completo scelto non sia proprio il massimo c'è da dire che nel nutrito palco dei migliaia di ospiti presenti al matrimonio, molti dei quali con mise davvero impresentabili, nonostante la stravaganza il nome dell'Italia ha tenuto comunque "botta".