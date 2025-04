Justin Bieber fuori controllo, il video contro i paparazzi è virale: "Vi interessano solo i soldi"

Da giorni si parla del difficile momento che Justin Bieber starebbe attraversando. Negli Stati Uniti l'attenzione mediatica è concentrata sulla salute mentale del cantautore che, secondo fonti a lui vicine, starebbe vivendo in uno stato di depressione perenne. " È in una spirale. È maniacale. Non dorme, mangia a malapena, manda messaggi frenetici nel cuore della notte. Spesso fa cose senza senso, ma è convinto che ce l'abbiano. Non si rende conto di quanto aiuto ha bisogno e tutti quelli che lo circondano sono davvero preoccupati" , riferisce la stampa americana e Hailey Baldwin, la moglie, avrebbe addirittura chiesto aiuto agli amici.

Cosa è successo a Palm Springs

Che la popstar stia vivendo un periodo complesso e delicato i fan lo hanno capito dall'ultimo video diventato virale in rete, nel quale Bieber perde completamente il controllo con i paparazzi che lo stavano seguendo. L'artista era in compagnia di alcuni amici e stava camminando per strada verso un locale di Palm Springs per una pausa. Quando ha visto obiettivi e telefonini puntati su di lui si è coperto il viso con il braccio e poi ha reagito in modo incontrollato. Nelle immagini pubblicate da X17online si sentono i paparazzi augurare il buongiorno a Justin Bieber che, tutt'altro che divertito dalla cosa, si è letteralmente scagliato contro di loro.

Le parole di Justin Bieber

" No, quale buongiorno?! Non voglio il buongiorno. Soldi, soldi, soldi, ecco cosa interessa a voi. Andatevene via di qui. I soldi sono tutto ciò che volete. Non vi importa niente degli esseri umani. Non vi interessano le persone, voi pensate solo ai soldi ed è quello che cercate" , sono le parole che la popstar ha pronunciato con rabbia contro i fotografi. Nel video, che è diventato virale in rete in brevissimo tempo, si vede Justin Bieber avvicinarsi ai paparazzi con fare provocatorio, quasi di sfida, mentre tiene sempre la mano alzata per cercare di coprire gli obiettivi, che lo stavano riprendendo.

Poi l'artista si è rifugiato nel locale con i suoi amici e il video si è interrotto. Alla luce di questo episodio ladei fan è aumentata e la sua durissima reazione ha riportato alta l'attenzione sul suo stato di salute.