Perché Kate sarà in Italia: tutto sull’iniziativa benefica della principessa

Kate Middleton ha scelto l’Italia per il suo primo viaggio all’estero dopo l’annuncio della malattia. La principessa sarà a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio 2026, senza il principe William, per osservare il metodo, riconosciuto a livello internazionale, di cura e sviluppo dell’infanzia adottato nel comune italiano. Questa visita rappresenta un altro passo verso la rinascita della futura sovrana, sempre più concentrata sui suoi doveri ufficiali, in particolare sul tema che più le sta a cuore: la crescita e la serenità dei bambini nei loro primi anni di vita.

Kate a Reggio Emilia

“La principessa non vede l’ora di visitare l’Italia”, ha dichiarato un portavoce di Kate Middleton, citato dal Mirror “…e vedere in prima persona come l’approccio [usato] a Reggio Emilia crea un contesto in cui natura e rapporti umani amorevoli si uniscono favorendo lo sviluppo dei bambini”. La principessa Kate vuole esaminare da vicino l’iniziativa per l’infanzia applicata a Reggio Emilia, che si basa proprio sulla complementarità di natura e creatività nell’educazione dei più piccoli.

Si tratta di una “missione conoscitiva”, ha riportato ancora il Mirror, una sorta di studio sul campo di concetti che la futura Regina sta cercando di applicare ai progetti per l’infanzia a cui si dedica da anni e che prevedono un tipo di apprendimento fondato sulle relazioni umane e sul tempo trascorso all’aperto, invece che davanti a uno schermo.

Kate Middleton sarà in Italia a nome del Royal Foundation Centre for Early Childhood, da lei fondato nel 2021, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei primi anni di vita, che rappresentano la base sulla quale viene forgiata la personalità del bambino e, di conseguenza, del futuro adulto.

La principessa, inoltre, ha voluto che l’annuncio del viaggio in Italia coincidesse con la sua visita, lo scorso 6 maggio, alla University of East London. Durante l’incontro, infatti, Kate ha svelato una nuova risorsa progettata dal Centre for Early Childhood, ovvero la Foundations For Life. A Guide to Social and Emotional Development, uno strumento studiato per i professionisti che lavorano con i bambini e le loro famiglie.

Secondo i tabloid britannici, ha spiegato ancora il Mirror, la scelta di Kate di compiere il viaggio in Italia da sola, senza William, potrebbe diventare un “modello per ciò che verrà in futuro”. La stampa si riferisce a una possibile suddivisione dei doveri pubblici e familiari tra i principi, almeno in determinate occasioni. Del resto, ha specificato il Times, i due hanno superato “la fase impegnativa di crescere figli molto piccoli”. Non è più necessaria la presenza costante di entrambi. Di conseguenza, visto che Kate sarà a Reggio Emilia da sola, spetterà al principe William il compito di occuparsi dei figli.

Dove alloggerà Kate?

Nei due giorni in Italia Kate incontrerà educatori, famiglie e autorità locali. Stando alle notizie riportate da Il Messaggero la principessa del Galles dovrebbe alloggiare nell’hotel Relais Roncolo 1888, sulle colline emiliane. Per molti la visita della principessa sarà una nuova tappa nel cammino della rinascita dopo la malattia, un momento che potremmo addirittura definire storico, perché parte fondamentale della sua biografia privata, diciamo così e come futura monarca.

Gli ultimi viaggi all’estero di Kate, ha ricordato l’Express, risalgono al periodo tra il 2022 e il 2023, ma occorre fare delle distinzioni: nel dicembre 2022 la principessa accompagnò il principe William a Boston alla cerimonia dell’Eartshot Prize Award, uno degli eventi ufficiali più importanti nell’agenda dei Galles.