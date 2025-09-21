Katia Ricciarelli gela Alex Baudo: "Le palle sono tante, non voglio rispondere"

Non sembrano affatto idilliaci i rapporti fra Katia Ricciarelli ed Alex Baudo, figlio del compianto Pippo Baudo. In una recente intervista concessa a Verissimo il figlio del celebre conduttore ha speso buone parole nei confronti della soprano, ma la situazione potrebbe essere ben diversa.

Nel corso della sua ospitata a Verissimo, Alex Baudo ha detto a Silvia Toffanin di aver sempre avuto un rapporto sereno con l'ex moglie del padre. Non la vedrebbe spesso, ma non avrebbe alcun genere di problema con lei. I due, insomma, avrebbero un rapporto tranquillo. "Siamo amici, è una signora con molta ironia" , ha dichiarato.

Eppure, proprio a seguito della morte di Pippo Baudo, Ricciarelli si è trovata a dover gestire una serie di controversie, in particolar modo con quella che fu l'assistente di Baudo, Dina Minna. Quest'ultima, infatti, ha diffidato la soprano per certe sue contestazioni relative alle ultime volontà del conduttore. "Non ritengo giusto che la segretaria abbia avuto la stessa frazione di eredità dei figli veri. È stato un padre per lei? A me non risulta ", aveva dichiarato la Ricciarelli.

Dalle parole di Alex Baudo, però, non sono traspariti dissapori. Sarà davvero così? Invitata a commentare la situazione a Vi racconto la mia storia, la Ricciarelli non ha voluto rispondere. " Possiamo cambiare discorso? Quando sarà il momento ne parleremo perché le palle sono tante e non voglio più discutere ", è stata la sua fredda replica.

La soprano non ha neppure voluto sapere cosa Alex Baudo ha detto di lei, e ciò rende bene l'idea di quanto possano essere tese le circostanze.

La Ricciarelli si è limitata a dire che Alex Baudo somiglia molto al padre, e non ha voluto in alcun modo parlare delle ultime dichiarazioni su di lei.