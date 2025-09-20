Alex Baudo: "Ecco come ho saputo che Pippo era mio padre, ma ora basta polemiche"

È passato poco più di un mese dalla scomparsa di Pippo Baudo, il decano della televisione italiana, e il dolore per la sua perdita continua a farsi sentire tra familiari, amici e fan. Oggi, sabato 20 settembre 2025, ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, è stato Alessandro "Alex" Baudo, il figlio che lo showman ebbe in gioventù e che solo da adulto ha potuto riconoscere come padre.

Un'intervista sincera, toccante e per certi versi sorprendente, che ha fatto luce su un rapporto padre-figlio segnato da distanze geografiche, rivelazioni dolorose e un legame ricostruito con il tempo e con affetto. Alex ha scelto di raccontare la sua verità, dopo giorni di speculazioni e commenti inappropriati: " È disgustoso sapere che la gente commenta su cose che non sa ".

L’ultimo saluto e le polemiche al funerale

Alessandro Baudo vive in Australia, dove è cresciuto e ha costruito la sua vita da musicista. Quando ha saputo della morte del padre, è salito sul primo aereo disponibile per partecipare ai funerali a Militello, la città natale di Pippo. Un viaggio fisico ma anche emotivo, interrotto dal dolore per la perdita e aggravato dalle critiche ricevute durante le esequie.

" Mi hanno criticato perché la mia espressione non era tenera, soft - ha raccontato con amarezza -. Ma ognuno di noi ha il suo modo di esprimere il dolore. A me tornavano in mente delle scene, dei ricordi, molto commoventi, che ho tenuto per me ". Alex ha voluto chiarire che il lutto è personale, intimo, e non va giudicato con superficialità o insensibilità.

Una giovinezza lontana: "Pippo era come uno zio in Italia"

Cresciuto lontano dalla figura paterna, Alex ha scoperto la verità sulle sue origini solo da adulto. Fino a quel momento, pensava che suo padre fosse Tullio Formosa, il compagno della madre che lo ha cresciuto come un figlio. " Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene ", ha raccontato.

La scoperta arrivò dopo che Formosa, gravemente malato, decise di rivelargli tutto: " È tempo che Alessandro sappia la verità ", furono le sue parole. " È stato come aprire il vaso di Pandora, ma non sono stato completamente sorpreso ", ha ricordato Alex. Dopo il test del DNA e il riconoscimento ufficiale, Alessandro ha preso anche il cognome Baudo, senza contenziosi legali, ma con rispetto e verità.

Il rapporto con Pippo

Dalla prima adolescenza in poi, i rapporti tra Pippo e Alessandro si erano interrotti. L’ultima volta che si erano visti, Alex aveva 12 anni: si trovarono a Piazza San Pietro. Poi, il silenzio fino a quando, ormai trentenne, Alessandro scoprì la verità sulla sua nascita e andò a ritrovare il padre biologico.

Da quel momento, i due iniziarono a ricostruire un legame forte e sincero. " Passavo sempre per Roma a vederlo. Ci siamo fatti un sacco di risate, cene... Il Pippo che il pubblico conosceva era proprio lui: una persona molto espansiva, affettuosa. Avrei voluto stargli accanto almeno per qualche ora prima che se ne andasse, raccontargli i ricordi di quando ero piccolo. Ma non ne ho avuto la possibilità ", ha confidato con commozione.

Vita in Australia, carriera e famiglia

Alex Baudo oggi vive a Melbourne e lavora nel mondo dello spettacolo come musicista. Ha un figlio, Sean, nato nel 1990, che a sua volta è padre di due bambini: il primo nipotino di Alex è nato nel 2010. Una famiglia lontana ma unita, che ha seguito un percorso diverso da quello del celebre conduttore, ma che ora è parte integrante del racconto di Pippo Baudo, anche nella sua dimensione più privata.

Katia Ricciarelli e le polemiche sull’eredità

Nella puntata di Verissimo del 14 settembre, l’ex moglie di Baudo, Katia Ricciarelli, aveva sollevato polemiche sulla gestione dell’informazione relativa alla morte del conduttore. " Non l'ho saputo subito da chi di dovere ", aveva dichiarato. " Mi sono arrivati dei messaggi di condoglianze sul telefono. Pensavo fosse uno scherzo. Avrebbero dovuto avvisarmi, era giusto così. Anche il figlio è stato messo da parte ".

La cantante era stata diffidata, attraverso l’avvocato Jacopo Pensa, dall’assistente personale di Baudo, Dina Minna, per le dichiarazioni fatte pubblicamente in merito all’eredità e alla gestione degli ultimi giorni del conduttore.

Alex e Katia: "Siamo amici, ci sentiamo spesso"

Nonostante le polemiche, Alex Baudo ha parlato con affetto dell’ex moglie del padre. " Siamo amici. A me mi è molto simpatica - ha raccontato -. È una signora con molta ironia. Abbiamo un rapporto sincero, affettuoso, non ci sono problemi ".

E lo stesso vale per Tiziana, la sorellastra: " La prima volta che ci siamo conosciuti era un po’ strano. Papà stava sull’attenti, era teso. Ma poi è andato tutto alla grande ". Oggi, lui e Tiziana si sentono spesso per condividere il dolore e i ricordi del padre scomparso.

Un’eredità fatta di ricordi

Al di là dei beni materiali, l’eredità che Pippo Baudo lascia è fatta di momenti, emozioni e legami, anche ritrovati. Alessandro, che ha conosciuto il padre davvero solo da adulto, porta con sé i ricordi delle risate, dei racconti, di un rapporto costruito con rispetto e affetto.

In un mondo dove

tutto si commenta e si giudica, Alex Baudo ha voluto ribadire un concetto semplice ma profondo: il dolore non ha un volto unico. E l’amore, anche quando arriva tardi, può valere lo stesso una