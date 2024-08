Formentera, l'area protetta e il videoclip: ora Katy Perry è nei guai

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultimo singolo pubblicato da Katy Perry, "Lifetimes", potrebbe mettere seriamente nei guai la cantante americana. Il videoclip del brano è stato girato tra Ibiza e Formentera a inizio giugno e una parte delle riprese è stata realizzata sull'isola privata di s'Espalmador, un lembo di terra di appena due chilometri di lunghezza situato a nord di Formentera, che fa parte del Parco Naturale di Ses Salines. Da anni l'isolotto è area protetta e ha un grande valore ecologico per il governo spagnolo che per questo ha messo nel mirino Katy Perry.

Le accuse delle autorità spagnole

Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico El Pais, le autorità spagnole avrebbero aperto un'indagine per capire se le riprese del video di Katy Perry abbiano avuto un impatto sull'ecosistema di s'Espalmador. "Il Dipartimento dell'Ambiente Naturale del Governo delle Baleari ha aperto un procedimento d'indagine perché il produttore della registrazione in nessun caso ha chiesto l'autorizzazione necessaria per realizzare queste riprese", riferisce il giornale spagnolo. S'Espalmador fa parte di un parco protetto ma è accessibile dietro autorizzazione e nel rispetto delle zone a accesso vietato. Nel videoclip, però, Katy Perry balla, canta e salta proprio in una delle zone interdette da corde, pali e cartelli (che si notano anche nel video) e questo avrebbe fatto scattare l'indagine delle autorità locali, perché proprio nell'area vietata si sarebbero trovate tutte le apparecchiature di registrazione per il video musicale e la cantante avrebbe girato lì tutte le scene finite nel videoclip.

Il silenzio di Katy Perry

In una nota affidata ai media spagnoli il Dipartimento dell'Ambiente Naturale del Governo delle isole Baleari - di cui s'Espalmador fa parte - ha specificato che non si può parlare di "reato contro l'ambiente", ma piuttosto di infrazione visto che le riprese video e i servizi fotografici sono autorizzati ma solo dietro richiesta ufficiale: "Il Governo delle Baleari ha confermato all'EFE di aver avviato un procedimento preliminare, senza però specificare se si sta indagando su un possibile reato contro l'ambiente o se sarà sottoposto a sanzioni, poiché entrambe le questioni dovranno essere chiarite durante l'inchiesta". Da parte dello staff di Katy Perry invece non sarebbe arrivata alcuna richiesta per effettuare riprese video a s'Espalmador.

L'artista americana, che in questi giorni si trova in vacanza in Sardegna con il compagno Orlando Bloom, non ha commentato la vicenda, ma continua a promuovere sui suoi canali social il suo singolo "Lifetimes". Alla fine, però, secondo la stampa spagnola Katy potrebbe cavarsela con unasalata e un monito.