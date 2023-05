"Tranquilli, ho trovato il posto". Cosa ha fatto Katy Perry all'incoronazione di re Carlo

Prima il tacco malandrino, che ha rischiato di farla cadere atterra fuori di Westminster. Poi la sfortunata ricerca del suo posto all'interno dell'Abbazia prima della cerimonia dell'incoronazione e infine il tweet ironico (con tanto di selfie) a tranquillizzare i fan. Katy Perry è stata una delle protagoniste indirette del Coronation Day di re Carlo III d'Inghilterra tra piccoli incidenti e gag.

La cantante inglese è stata invitata dalla Royal Family a partecipare allo storico evento in qualità di ambasciatrice del Children Protection Fund, ma al suo arrivo a Westminster si è fatta subito notare e non per l'assenza del compagno, l'attore Orlando Bloom. Katy Perry stava raggiungendo l'entrata principale dell'Abbazia quando, a causa della pioggia, il lastricato ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria trappola e l'artista è quasi caduta, scivolando sui suoi vertiginosi tacchi. I fotografi delle Bbc hanno immortalato l'attimo e le foto sono iniziate a circolare sul web con una rapidità impressionante.

Per la cerimonia dell'incoronazione la cantante britannica ha indossato un abito color lavanda firmato Vivienne Westwood abbinato a un ampio cappello, che in più di una occasione le ha impedito una visuale corretta. Una volta entrata a Westminster, Katy Perry ha iniziato a cercare il posto assegnatole ma senza successo. In un video, che sui social network è diventato virale, si vede l'artista inglese girare per la navata alla ricerca del suo posto, mentre chiede aiuto a un altro invitato. Il tutto reso più complicato dall'ampia tesa del cappello color lavanda, che non le consentiva di vedere bene.

Il popolo dei social è letteralmente impazzito per il video, nel quale la si vede vagare per l'Abbazia con il viso leggermente sollevato nel tentativo di vedere meglio nonostante il cappello. E poche ore dopo, visto il clamore suscitato dal filmato, Katy ha scritto su Twitter per rassicurare in modo ironico, chi si era impensierito per lei. " Non preoccupatevi ragazzi, ho trovato il mio posto ", ha cinguettato su Twitter la compagna di Orlando Bloom, pubblicando un selfie proprio da Westminster. Poche ore dopo, la cantante si è esibita insieme a altre star nel concerto di omaggio al Re e alla regina consorte, che si è svolto nel parco del Castello di Windsor.

don’t worry guys i found my seat — KATY PERRY (@katyperry) May 6, 2023

you are the biggest event of this coronation pic.twitter.com/ggyWswwdXJ — Katy Perry Today (@todaykatyp) May 6, 2023