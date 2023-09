L’amore sul set, le nozze lampo, i tira e molla: la storia d’amore tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Sedici anni, tanto è durata la storia d’amore tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti. Un lungo lasso di tempo nel quale la coppia ha vissuto un amore profondo costellato di successi, crisi e grandi cambiamenti e che sembrava essere destinato al migliore dei finali. Ma quel “... e vissero felici e contenti”, però, non è mai arrivato.

Come si sono conosciuti Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

È il 2007 e Paolo Virzì è impegnato a cercare le protagoniste del suo nuovo film Tutta la vita davanti. Micaela Ramazzotti è reduce dal grande successo di Non prendere impegni stasera e viene notata da Carlo Virzì, che la propone nel ruolo di Sonia al fratello regista, il quale la scrittura dopo un provino. L'attrice, 27 anni, è da poco rientrata da Londra e, sul set di Tutta la vita davanti, scopre una grande complicità con il regista e tra i due esplode la passione. “ Fu amore a prima vista per entrambi” , confesserà anni dopo Micaela, raccontando l’emozione provata.

Sempre insieme sul set

Per Virzì, Micaela è una vera e propria musa ispiratrice e - nonostante lei sia richiestissima (è coprotagonista di due miniserie televisive: L'ultimo padrino e Crimini bianchi) - nel 2009 viene scritturata dal marito per il film La prima cosa bella, dove recita al fianco di Valerio Mastrandrea, Claudia Pandolfi e Stefania Sandrelli. Per il ruolo di Anna, madre del giovane protagonista, la Ramazzotti vince il David di Donatello e il Nastro d'argento, entrambi come migliore attrice protagonista.

Quando si sono sposati Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

L'amore e il lavoro vanno di pari passo con la passione che brucia tra Paolo e Micaela tanto che - dopo appena due anni di fidanzamento - la coppia decide di sposarsi. È 17 gennaio 2009 (giorno del compleanno della Ramazzotti) e il regista e l'attrice si dicono "sì" in comune a Livorno, città natale di Virzì, per poi festeggiare con un ricevimento per pochi invitati (circa 80 ) al Grand Hotel Palazzo, davanti alla Terrazza Mascagni.

La gravidanza di Micaela Ramazzotti e il primo figlio con Paolo Virzì

Sei mesi dopo le nozze, Micaela Ramazzotti è incinta. Il primo marzo 2010 viene alla luce il primogenito della coppia, Jacopo, e l'attrice si dice molto felice della sua vita. " La mia idea della felicità è una casa dove ci sono giocattoli, calzini di bambini, ciotole di cani e gatti ", spiega al settimanale Tu Style, parlando dell'indescrivibile gioia portata dalla maternità e del desiderio di avere altri figli.

La nascita della seconda figlia di Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì

Nell'ottobre del 2012 Micaela Ramazzotti annuncia di essere in attesa di una bambina ma nonostante la gravidanza, nel 2013, gira Il nome del figlio per la regia di Francesca Archibugi. Nella pellicola l'attrice è Simona ed è incinta, così la Ramazzotti consente alla regista Archibugi di girare la scena dal vivo in sala parto al momento della nascita della figlia Anna. " Paolo ci ha detto 'Siete due pazze, ma decidete voi, fate come vi pare' ", racconta a Visto Micaela, dando il benvenuto alla sua secondogenita il 15 aprile 2013. Un momento magico immortalato dalle telecamere.

La crisi e il divorzio di Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Mentre Paolo Virzì si dedica alla realizzazione di due nuovi progetti cinematografici Ella & John - The Leisure Seeker e Notti magiche, Micaela Ramazzotti - oltre a essere madre e moglie - continua a recitare e entra nel cast di Una famiglia, diretto dal regista Sebastiano Riso. Dal punto di vista privato, invece, la coppia non è mondana e preferisce godersi la pace della famiglia. I gossip non li sfiorano almeno fino al 2018, quando Virzì e la moglie vivono un momento di profonda crisi. A novembre 2018 i settimanali di gossip riportano la notizia della rottura tra Virzì e la moglie. Si parla di pratiche di divorzio e di separazione fisica già iniziata dall'estate e Micaela Ramazzotti viene sorpresa in compagnia del regista Gabriele Muccino a una festa a Roma. Muccino smentisce ogni coinvolgimento e a giugno del 2019, in occasione del decimo anniversario di matrimonio, la coppia torna a mostrarsi felici e sorridente in un raro scatto affidato ai social network. " Giornali e siti hanno ingigantito quella che è una crisi che capita a tutti. Sono molto gelosa della mia vita privata, però posso dirle una cosa: il dialogo ha cambiato tutto e reso tutto possibile ", confessa poche settimane dopo l'attrice a Vanity Fair. Ma l'idillio dura poco.

L'addio definitivo

La coppia prova a superare il momento difficile, ma qualcosa sembra impossibile da riaggiustare. A febbraio del 2023 arrivano le voci di una nuova rottura. Si parla dell'ennesimo addio e di Virzì, che avrebbe addirittura lasciato la casa di famiglia. Né il regista né la moglie smentiscono, ma l'attrice - in occasione dell’uscita del film The good mothers - confessa che stanno vivendo una "fase delicata". Micaela Ramazzotti viene sorpresa dai paparazzi in compagnia di un nuovo amore, il personal trainer, Claudio Pallitto, conosciuto nel mondo dello spettacolo per la partecipazione al reality Tamarreide e le voci di addio da Virzì trovano conferma. Dopo 16 anni d'amore e due figli, le strade di Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono divise.