"Un grande dolore". Micaela Ramazzotti parla dell'addio a Paolo Virzì

Per la prima volta dopo mesi di voci e pettegolezzi Micaela Ramazzotti ha parlato della fine del suo matrimonio con il regista Paolo Virzì, al quale era legata da quasi sedici anni. A Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, dove è stata ospite la scorsa settimana, l'attrice si era trincerata dietro un rumoroso silenzio riguardo al divorzio dal marito. Con il Corriere della Sera - al quale ha concesso una lunga intervista - l'attrice ha invece parlato di una "dolorosa" separazione senza entrare, però, nel merito delle motivazioni che hanno portato all'addio.

Le parole di Micaela Ramazzotti

L'intervista è stata l'occasione per parlare del successo del suo primo film da registra "Felicità", che alla mostra del cinema di Venezia le ha fatto vincere il Premio degli spettatori. La pellicola scritta e diretta da Micaela Ramazzotti racconta la storia di una famiglia profondamente infelice, in cui ognuno coltiva la sua tristezza. Così l'idea che il film potesse essere una trasposizione cinematografica della sua situazione personale è balenata in testa a molti. " Avevo questa storia in testa ormai da tempo, ma il periodo di dolore che stavo attraversando mi ha permesso di essere molto illuminata e presente sul set", ha spiegato Micaela Ramazzotti al Corriere della Sera, spiegando come è stato girare il film nel momento più doloroso della sua vita: "Nell'arte la sofferenza può aiutare. Felicità ha preso vita in un momento in cui avevo un grande dispiacere, ma ho saputo trasformarlo. Ero creativa ".

Le foto con il personal trainer