"Fase delicata". Micaela Ramazzotti rompe il silenzio sulla crisi con Virzì

Quando di mezzo ci sono i figli, oltretutto adolescenti, le crisi coniugali sono sempre un argomento delicato di cui parlare. I dettagli rimangono privati e le voci vengono smorzate. Ma la nuova crisi matrimoniale che la coppia Ramazzotti-Virzì sta vivendo, dopo quella attraversata nel 2018, non poteva rimanere a lungo segreta, anche perché l'attrice e il regista attualmente vivono separati. Così il passo verso l'ammissione è stato breve. " In tutti i matrimoni esistono momenti difficili e il nostro è in una fase delicata ", ha confessato Micaela Ramazzotti nell'intervista rilasciata a Grazia in occasione dell'uscita del film "The good mothers".

La coppia, che si è conosciuta e innamorata sul set di "Tutta la vita davanti", ha due figli Jacopo, 13 anni, e Anna, 10 anni, e nel corso del matrimonio aveva vissuto già altri momenti di crisi, ma mai come quelli affrontati negli ultimi cinque anni. " Paolo è la fortuna della mia vita, un uomo che da 16 anni mi fa sentire amata ", aveva detto nell'autunno 2022 parlando del loro amore, prima che le voci di un fantomatico addio diventassero di dominio pubblico.

La conferma della crisi

Gestire la notizia di una possibile separazione è sempre scomoda, ma questa volta come nel 2018, l'attrice ha scelto la via dell'onestà verso lettori e pubblico pur rimanendo sul vago. " Con Paolo stiamo collaborando per gestire questa situazione nel miglior modo possibile ed è per questo che spero che la nostra privacy sia rispettata ", ha chiarito Micaela Ramazzotti senza fornire ulteriori dettagli sui motivi dell'allontanamento tra lei e il marito, che secondo qualcuno potrebbero portare al divorzio.