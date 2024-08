La labirintite e i concerti a rischio: cosa succede a Elettra Lamborghini

Ascolta ora 00:00 00:00

I prossimi concerti di Elettra Lamborghini potrebbero saltare a causa dei problemi di salute dell'artista. Attraverso la sua pagina Instagram la cantante ha annunciato di avere sviluppato una fastidiosa infiammazione dell'orecchio, che la sta costringendo a letto da questa mattina.

L'annuncio su Instagram

Elettra Lamborghini ha scelto come di consueto la popolare piattaforma Instagram per comunicare ai suoi fan il suo stato di salute. " Mi è venuta la labirintite per la prima volta in vita mia. Aiuto! Sono a letto da stamattina e per una come me a cui piace fare mille cose al giorno è una condanna" , ha scritto la cantante nelle storie della sua pagina personale, immortalandosi a letto con una confezione di betaistina, farmaco comunemente usato per curare l'infiammazione. Poi, utilizzando una gif ironica, ha fatto sapere di sentirsi come una trottola a causa delle vertigini e del senso di disorientamento che la labirintite provoca. A rendere complicata la situazione della cantante sono gli impegni che l'artista aveva programmato da tempo.

I concerti a rischio

Giovedì 29 agosto Elettra Lamborghini si dovrebbe esibire in un concerto gratuito in piazza del Duomo a Prato. Ma le sue precarie condizioni di salute potrebbero non consentirgli di salire sul palco del concerto. A dirlo è stata lei stessa sempre attraverso Instagram. "La labirintite dura due, tre giorni mi hanno detto, spero di poter essere al concerto di domani", ha fatto sapere Elettra, avvisando i fan toscani. Più probabile invece il ritorno dal vivo per il prossimo 7 settembre, quando la Lamborghini riprenderà il suo "Elettraton Tour" da Sassari con la data in programma a Bonorva. Nel frattempo, l'artista ha assicurato che si prenderà cura di sè nel tentativo di recuperare nel più breve tempo possibile e non deludere i tanti fan.

Un anno fa la bottiglietta sul palco

Il mese di agosto non sembra portare particolarmente fortuna a Elettra Lamborghini. Lo scorso anno la Twerking Queen - così è stata soprannominata dai suoi sostenitori - fu vittima di un pericoloso incidente sul palco di uno dei suoi concerti e venne colpita con violenza da una bottiglietta lanciatale addosso da un fan, mentre lei si esibiva.

Il gesto, che avrebbe potuto causare gravi conseguenze, venne condannato duramente da Elettra Lamborghini, che rimproverò con veemenza lo spettatore dopo avere interrotto lo show per alcuni minuti. Esattamente un anno dopo la cantante, 30 anni compiuti lo scorso maggio, è finita a letto con la labirintite. Insomma, un altro agosto da dimenticare.