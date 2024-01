"Protesi di titanio al posto dei denti". L'ultima follia di Kanye West

Quasi un milione di dollari, tanto avrebbe speso Kanye West per farsi fare delle speciali protesi in titanio per sostituire i denti. E' l'ultima follia messa in atto dal rapper, che da mesi sta facendo discutere il web e i media di mezzo mondo per le sue stravaganze. Dopo essere finito al centro delle critiche per avere pubblicato sui suoi canali social foto osé della compagna Bianca Censori (che per molti sarebbe succube del rapper), West è tornato al centro dell'attenzione per l'ennesima follia.

Nelle scorse ore Kanye West si è mostrato su Instagram con una protesi dentale decisamente singolare. Un modello a forma di fauci che ricorda quello indossato dal cattivissimo Jaws, il fantomatico personaggio della saga di James Bond, di cui il rapper ha condiviso alcune immagini prima di sfoggiare la sua protesi. Ma dietro al sorriso argentato di West si nasconderebbe una storia incredibile.

I denti rimossi e le protesi in titanio

"Kanye West si è fatto rimuovere tutti i denti per sostituirli con una protesi in titanio nella sua ultima mossa shock", rivela in esclusiva il tabloid inglese Daily Mail, svelando che l'operazione - oltre a essere stata decisamente dolorosa per l'artista americano - è costata centinaia di migliaia di dollari a Kanye West: "L'impianto è un nuovo modello chirurgico ed è unico per il musicista con un costo totale che si dice ruoti attorno a 850mila dollari". Secondo quanto svelato dal Daily Mail, le nuove protesi dell'ex marito di Kim Kardashian sarebbero state realizzate in titanio dei professor Thomas Connelly e Naoki Hayashi su precisa indicazione del rapper.

La conferma del professor Connelly

"È stato un piacere lavorare in ogni fase del processo con West", avrebbe detto al Daily Mail Connelly, proseguendo: "La sua visione per la progettazione di opere d'arte uniche trascende l'evoluzione delle tecniche dentali. Il connubio tra la sua visione e la scienza dentale ha creato un nuovo look epico!". Il sito britannico assicura che le protesi sono "più costose dei diamanti" e che l'intervento cominciato con l'arcata inferiore, è stato completato con la protesi superiore nelle scorse settimane. Nel 2010 il rapper si era fatto mettere una serie di diamanti sui denti, che però sono stati rimossi per fare spazio alle vistose fauci in titanio. Intanto le foto condivise da Kanye West sulla sua pagina Instagram hanno fatto rapidamente il giro del web.