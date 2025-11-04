Laura Pausini, l'affondo della cugina: "Non le è mai fregato nulla, non venga al funerale di papà"

L'incidente mortale che ha visto come vittima Ettore Pausini, fratello del padre della celebre cantante, continua a far discutere, ma non solo per questioni strettamente legate alla tragedia familiare.

Il 78enne, travolto e ucciso da un pirata della strada mentre in sella alla sua bici stava percorrendo gli Stradelli Guelfi a Bologna, non era evidentemente in buoni rapporti con quel ramo della famiglia di cui fa parte anche Laura. Qualche sospetto era già nato nelle scorse ore, per via del silenzio assordante della Pausini sui social, dal momento che non è stato diffuso alcun messaggio di cordoglio. La conferma arriva dallo sfogo della cugina della cantante Sabrina, la figlia di Ettore, che ha mandato indirettamente un avviso all'artista faentina, chiedendo ai giornalisti di non essere in alcun modo associata a lei.

Dalla parte familiare di Fabrizio Pausini, padre di Laura e fratello del defunto, non è arrivato alcun segnale, e Sabrina non ha certamente fatto mistero delle frizioni esistenti. "A chi ha sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta" , si è sfogata la donna, "perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale" . "Io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre" , ha aggiunto Sabrina, "chissà che per una volta i giornali facciano informazione corretta".

Un lutto che ha colpito pesantemente la figlia del defunto, la quale, costretta a vivere al Nord per motivi di lavoro, era già orfana di madre. Duro il suo affondo nei confronti del pirata della strada che ha investito l'amato genitore: "Era mio padre e me l’hanno ammazzato così, voglio vederlo in faccia quell'assassino" , si è sfogata ancora sui social la cugina della cantante faentina.

Tanti si sono interrogati nelle scorse ore per comprendere l'origine di questa rottura che pare insanabile nonché inspiegabile, dal momento che la stessa Laura aveva sostenuto, pur a distanza, il fratello di suo padre, costretto ad affrontare un duro percorso di cure per guarire dal tumore che lo aveva colpito in passato: "Mio zio è un vero campione. Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito zio.

Ti voglio bene", aveva scritto Laura sui social per condividere con tutti la notizia della guarigioine di Ettore.

I fan dell'artista faentina hanno inviato le proprie condoglianze su tutti i profili social, ma da parte della cantante ancora nessun segnale.