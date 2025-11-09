Laura Pausini ricorda lo zio Ettore: "Riposa in pace. Io so, tu sai". Ma è assente al funerale

A una settimana dalla tragica scomparsa dello zio Ettore, la cantante Laura Pausini ha voluto affidare ai social un pensiero commosso. L’uomo, 78 anni, originario di Solarolo, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto domenica 2 novembre alle porte di Bologna. Pausini si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un’auto, il cui conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Solo in un secondo momento il responsabile, un 29enne, si è costituito ed è stato denunciato a piede libero, chiedendo perdono ai familiari.

L’assenza al funerale

Il dolore per la perdita ha profondamente colpito la famiglia Pausini. Tuttavia Laura Pausini non ha partecipato ai funerali dello zio, rispettando, secondo quanto riferito, la volontà della figlia di Ettore, che aveva espresso il desiderio di non avere parenti presenti alla cerimonia. Al rito hanno comunque preso parte il padre della cantante, Fabrizio Pausini, e la sorella Silvia, che hanno spiegato: " Siamo qui per dimostrare il nostro affetto ".

Il ricordo sui social

Solo alcuni giorni dopo, Laura Pausini ha rotto il silenzio dedicando un breve ma intenso messaggio allo zio: " Ciao zio. Tu sai. Io. Riposa in pace. Ti voglio bene ". Parole che molti hanno interpretato come una risposta indiretta allo sfogo social, poi cancellato, della cugina, la figlia di Ettore, che aveva espresso amarezza per i rapporti familiari con la cantante: " La nostra parentela con Laura e quel lato familiare è stata sempre sulla carta, non li voglio al funerale ", aveva scritto la donna.

Un legame affettuoso nel tempo

Negli anni il legame tra Laura e lo zio era stato comunque segnato da momenti di vicinanza.

Quando Ettore era riuscito a sconfiggere un tumore, diventando volontario dell’associazione Onconauti, che sostiene malati oncologici e i loro familiari, la cantante gli avevaparole di incoraggiamento e sostegno.

Oggi, con un semplice ma toccante messaggio, Laura Pausini ha voluto salutare pubblicamente un familiare che, nonostante tutto, ha avuto un posto speciale nella sua vita.