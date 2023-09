Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti: quel bacio a Ibiza che ufficializza la coppia

Bar Refaeli, Camila Morrone, Gigi Hadid. Sono tante le modelle famose, che negli anni hanno avuto una storia d'amore con Leonardo DiCaprio, ma, a quanto pare, nel suo cuore oggi c'è l'italianissima Vittoria Ceretti. Il divo di Hollywood e la top model bresciana sono stati sorpresi in atteggiamenti intimi dai paparazzi in due diverse occasioni - prima a Ibiza in un locale e poi a Santa Barbara - e ora, tra indizi e conferme da persone vicine alla coppia, in America c'è già chi parla di nozze.

Il colpo di fulmine

Secondo l'Indipendent, Leonardo DiCaprio, 48 anni, e Vittoria Ceretti, 25 anni, si sarebbero incontrati per la prima volta in Francia a fine maggio in occasione del Festival di Cannes, dove l'attore americano ha presentato il suo ultimo lavoro Killers of the Flower Moon. Il feeling tra la top model italiana, che oggi vive negli Stati Uniti, e il divo di Hollywood sarebbe stato immediato, tanto da spingere Vittoria a lasciare il marito, il dj italiano Matteo Milleri, sposato a Ibiza il 6 gennaio 2020.

Il video del bacio a Ibiza

A fine giugno, quando DiCaprio è partito per un lungo viaggio nel Mediterraneo a bordo del suo yacht, sull'imbarcazione si sono alternate tante bellissime modelle persino Bianca Balti, ma di Vittoria Ceretti nessuna traccia. Almeno fino ad agosto, quando il divo e la top model sono stati sorpresi insieme a Ibiza in un locale. In un video pubblicato in esclusiva dal sito americano Page Six, la coppia è stata vista ballare in atteggiamenti molto intimi e, a un certo punto, DiCaprio e la Ceretti sembrano scambiarsi addirittura un bacio. " Alle 4.30 di notte Ceretti spinge DiCaprio contro un muro per dargli un bacio" , si legge sul sito e le immagini confermano la forte attrazione tra i due. Poche settimane dopo l'attore e la modella sono stati sorpresi assieme in California, mentre passeggiavano per le strade di Santa Barbara, mangiando un gelato e bevendo un caffè.

Presentazioni in famiglia?

Secondo fonti vicino alla coppia, Leonardo avrebbe perso la testa per Vittoria. " Lui adora lei e lei lui, hanno trascorso molto tempo insieme quest'estate in viaggi romantici", riferisce un amico dell'attore al Daily Mail, aggiungendo: "Ci sono state molte donne raffigurate con lui, a festeggiare con lui, ma quello che ha con Vittoria è molto più serio ". La stampa americana riferisce che DiCaprio avrebbe addirittura presentato la nuova fidanzata ai genitori, fatto assai raro viste le molte frequentazioni del protagonista di Titanic. Ma chi è la modella italiana, che potrebbe convincere lo scapolo d'oro di Hollywood a capitolare verso l'altare?

Chi è Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti, 25 anni compiuti lo scorso giugno, è nata e cresciuta a Brescia e all'età di 14 anni ha iniziato la sua carriera di modella, firmando un contratto con l'agenzia Elite Model Look. Da quel momento Vittoria ha calcato le più importanti passerelle di moda, diventando la musa di marchi come Chanel, Dior, Bulgari, Dolce & Gabbana e conquistando le copertine di riviste come Vogue America e Vogue Italia. Modella preferita di Karl Lagerfeld, la Ceretti è nota alla cronaca rosa per avere avuto una relazione amorosa nel 2019 con il rapper italiano Tony Effe, ex di Taylor Mega, e per essersi sposata a sorpresa nel 2020 con il dj Matteo Milleri. Nel 2021, Vittoria Ceretti è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus nella terza serata di gara.