Sanremo, Fiorello imbarazza Vittoria Ceretti: "Sei magretta". Lei reagisce

Non è passata inosservata la frecciatina che Fiorello ha mandato a Vittoria Ceretti durante la terza serata del festival di Sanremo. Una punzecchiatina sul suo fisico etereo ed esile alla quale però la modella 22enne non è rimasta indifferente, anzi. Dopo il momentaneo imbarazzo, infatti, la Ceretti ha replicato a tono allo showman siciliano. Un siparietto fuori programma che sul web ha scatenato le critiche.

Sei bella magretta eh?

Bah però un po' di formette ce le ho

La topmodelè stata la co-conduttrice della terza serata del festival di Sanremo, quella dedicata alle cover. Nella prima uscita la modella è apparsa molto emozionata e con la voce tremante ha fatto il suo primo annuncio. Non senza attirare l'attenzione per quel tattoo a forma di farfallina , che ha fatto tornare indietro nel tempo i telespettatori, riportando alla memoria Belen. Vittoria è tornata sul palco dell'Ariston un paio d'ore dopo la sua prima scalinata ed è in quel momento che è finita al centro delle attenzioni di Fiorello. Il comico ha voluto mettere in scena il tipico shooting delle modelle e si è improvvisato. Prima però si è rivolto verso di lei, lasciandosi sfuggire: "". Una frase che ha creato un momento di imbarazzo in teatro ma che ha trovato pronta la modella 22enne, che ha replicato a tono: "".

Sul web l'uscita di Fiorello è finita al centro delle polemiche tra chi ha criticato il buongusto e chi invece ha gridato al body shaming: " È appena passata la pubblicità progresso riguardo i disturbi alimentari e Fiorello nel primo minuto di show subito dopo se ne esce con un "sei bella magretta" come complimento? ". Nessuna scusante per lo showman, nonostante il fisico esile di Vittoria Cerreti sia evidente a tutti. Ma da lì a farlo presente davanti a milioni di telespettatori ce ne vuole e il popolo di Twitter si è scatenato: " Ma seriamente Fiorello ha detto a Vittoria: 'Sei bella magretta'"?", "Te sei bella magretta, eh? Fiore, ma cosa?", "Sei bella magretta se lo poteva risparmiare sinceramente", "Sei bella magretta..... ma chi te lo ha chiesto?!".