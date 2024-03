Eleonora Abbagnato in lacrime. Interrotta l'intervista a Domenica In

Ballerina, étoile e poi direttrice dell'Opera di Roma. Nei suoi trent'anni di carriera sulle punte Eleonora Abbagnato ha raggiunto ogni traguardo per chi, come lei, ha fatto della passione per la danza una professione e uno stile di vita. A lei è dedicato lo speciale "Una stella che danza", che andrà in onda venerdì 29 marzo in prima serata su Rai3. Proprio per parlare del docufilm, che racconta la sua vita e la sua carriera, Eleonora Abbagnato è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e in studio non sono mancati momenti di forti emozioni e soprattutto lacrime.

Le lacrime per i genitori

Le prime l'étoile all'Opéra di Parigi le ha versate per i suoi genitori, papà Elio e mammà Piera, i primi a credere in lei e a fare sacrifici per permetterle di studiare e diventare una stella del balletto internazionale. " A 11 anni ho lasciato la mia Sicilia e la mia famiglia per andare a Parigi a studiare. Mi chiamavano la piccola mafiosa ero l'unica italiana. Non è stato facile ", ha raccontato a Domenica In Eleonora Abbagnato prima che Mara Venier mandasse in onda il video messaggio registrato dai suoi genitori. " Lei non lo sa ma noi la ringraziamo tantissimo perché ci ha reso orgogliosi davvero di lei e ci ha regalo tantissime gioie" , hanno detto Piera e Elio Abbagnato, parlando della figlia, che a quel punto si è commossa così come Mara Venier, che si è presa una pausa prima di proseguire l'intervista.

La sorpresa di Mara Venier

L'emozione è stata insostenibile, invece, quando la conduttrice ha consegnato alla ballerina una lunga lettera scritta a quattro mani dai figli, Giulia e Gabriel (avuti dal marito Federico Balzaretti) e le due figlie di lui, Lucrezia e Ginevra (nate da una precedente relazione e delle quali l'ex calciatore aveva l'affido esclusivo). Eleonora Abbagnato ha sorriso alle parole d'amore dei suoi figli naturali, ma quando è arrivato il momento di leggere la lettera della figlia adottiva più grande si è lasciata travolgere dall'emozione. " Non la leggere davanti alle telecamere perché ho paura che ti commuovi troppo, non ti chiedo di leggerlo", l'ha rassicurata Mara Venier, ma la danzatrice ha voluto farlo.

La lettera e la reazione dell'Abbagnato

"Ciao Ele sai che non so come chiamarti se Ele o mamma...” e le lacrime hanno immediatamente rotto la voce di Eleonora Abbagnato, che si è fermata prima di proseguire: " Quello che so per certo è che la tua importanza per me e per Lucrezia equivale a quella di una madre e non ti potrò ringraziare mai abbastanza ". Impossibile per la ballerina proseguire mentre le lacrime le solcavano il viso.

A quel puntoha abbracciato la sua ospite e ha chiuso rapidamente l'intervista, dando la possibilità alla Abbagnato di riprendersi e di salutare il pubblico.