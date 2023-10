"La leucemia è stata una svolta imprevista…", Wanda Nara parla della sua malattia

Wanda Nara parla per la prima volta in modo diretto della leucemia. La showgirl argentina, a poche ore di distanza dal debutto sulla pista di Ballando con le Stelle (in partenza sabato 21 ottobre su Rai Uno), ha deciso di concedersi ad un’intervista al Corriere della Sera in cui è tornata a parlare della malattia che l’ha colpita qualche mese fa, stravolgendo la sua vita e quella delle persone che le stanno vicino. Fino a questo momento, infatti, non aveva mai affrontato direttamente l’argomento. Adesso, invece, ha scelto di farlo senza troppi giri di parole.

Le rivelazioni di Wanda Nara

“È stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita” , sono state queste le prime parole che la showgirl ha detto a proposito della sua malattia. Poi ha continuato: “Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più. E voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante”.

Sicuramente, a giocare a suo favore, la diagnosi che per fortuna è arrivata subito, permetto a Wanda di iniziare quanto prima le cure. Tutto è iniziato nel mese di agosto, quando la moglie di Icardi ha accusato una stanchezza alla vigilia di un viaggio che l’ha subito allarmata e spinta a fare delle analisi. A questo proposito ha rivelato: “Rende tutto più gestibile (riferendosi alla diagnosi precoce ndr…). Ero molto stanca e dovendo fare un viaggio mi sono fatta delle analisi, senza un perché. Dopo l’esito sono stata ferma un paio di giorni. Ho dovuto capire la situazione. Ora cerco di viverla valorizzando di più ogni attimo della mia vita” .

L’iniziale sconforto di Wanda Nara

Inutile dire quanto l’improvvisa notizia della leucemia le abbia cambiato la vita, gettando Wanda – che da poco ha condotto in Argentina MasterChef – nello sconforto più totale. “Ho avuto i pensieri più brutti, soprattutto da mamma” , ha aggiunto prima di proseguire rivelando quanto sia riuscita a trovare la forza di rialzarsi velocemente: “Ma è anche il motivo che mi ha fatto reagire in fretta: sento di essere il motore della mia famiglia, se cado io cadono tutti, tipo domino” . È stato proprio l’amore per la sua famiglia a farla reagire dal momento che lei si definisce il punto di riferimento per le persone che la amano. “Credo molto in Dio e penso che questo sia quello che tocca a me. Mi piace prendermi cura della mia famiglia enorme e va bene se tutti si appoggiano a me” .