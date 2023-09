"Sta seguendo le cure...". L'avvocato di Wanda Nara parla della sua malattia

Sono passati due mesi da quando Wanda Nara ha scoperto di avere la leucemia. Da quel giorno sul web si sono rincorse voci e notizie di ogni tipo mentre Wanda Nara ha deciso di chiudersi nel silenzio più assoluto, lasciando alle persone a lei più vicine l'onere di svelare qualche dettaglio in più sulle sue condizioni di salute. L'ultima a parlare è stata Anna Rosenfeld, l'avvocato argentino che assiste l'imprenditrice da oltre un decennio.

Wanda Nara e la leucemia, come sta

Durante una intervista radiofonica su Radio Mitre, l'avvocatessa ha parlato apertamente di Wanda e della sua vita oggi, divisa tra le cure mediche, la famiglia e la sua attività imprenditoriale. Ospite di Marcelo Polino all'interno della trasmissione "Polino Auténtico: Íntimo", Anna Rosenfeld ha raccontato come sta Wanda Nara senza pronunciare mai parole scomode. " In tema di salute dico sempre che è bene che ognuno parli per se stesso e sarà Wanda a dare spiegazioni sulla sua malattia", ha dichiarato la donna, proseguendo: "Detto questo, posso dire che Wanda sta seguendo tutte le cure alla lettera e ovviamente sappiamo tutti che se la caverà ". La stessa Nara aveva fatto sapere di essere sotto cura, mostrandosi su Instagram insieme agli infermieri durante la somministrazione della terapia.

Il ritorno in Italia degli Icardi

Intanto l'argentina e i suoi figli hanno fatto rientro in Italia. Attraverso il canale Instagram di Wanda Nara i follower hanno potuto seguire il ritorno degli Icardi a Brienno sul lago di Como. Un ritiro italiano che durerà qualche settimana, come rivelato dall'avvocato Rosenfeld: " Adesso è in Italia e da lì tornerà qui (in Argentina, ndr), non so se non torna prima a Istanbul, ma tornerà qui credo a metà ottobre ". La showgirl tornerà a Buenos Aires per impegni di lavoro con Telefè, l'emittente argentina con la quale ha un contratto. Nonostante la malattia, Wanda prosegue con i suoi impegni e la sua attività imprenditoriale. " Wanda non si ferma, è una macchina per generare attività e ovviamente la gente lo vuole" , ha dichiarato la donna, svelando che "Dancing with the star" l'avrebbe voluta come protagonista, ma Wanda ha declinato l'offerta.

Wanda Nara e Icardi