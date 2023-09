"La paura di aspettare...". Wanda Nara parla della sua malattia sui social

Per la prima volta dopo la diagnosi della malattia Wanda Nara si è mostrata sui social network mentre si sottopone alle cure mediche per combattere la battaglia contro la leucemia. La showgirl argentina ha condiviso con i follower di Instagram un raro scatto delle terapie e dei controlli, ai quali si sta sottoponendo e ha parlato dei suoi timori e della reazione che sta avendo.

Gli ultimi mesi sono stati una vera e propria girandola di eventi per Wanda Nara. Dopo avere vinto il premio come "Rivelazione dell'anno in tv" agli Oscar argentini, la showgirl ha scoperto di avere la leucemia e in un attimo la sua vita, e quella della sua famiglia, è stata stravolta. Sui media sudamericani la notizia è stata divulgata all'insaputa dell'imprenditrice, che nel frattempo cercava di prendere coscienza di ciò che le stava succedendo. "Sto morendo e nessuno me lo dice", sono state le prime parole rivolte al marito Mauro Icardi, quando della malattia Wanda sapeva ancora troppo poco. Oggi, a distanza di un paio di mesi, la Nara è in cura, seguita dai medici argentini che per primi hanno scoperto la malattia e si è mostrata per la prima volta su Instagram mentre si sottopone alle terapie.

La foto sui social

Nelle scorse ore l'argentina ha pubblicato nelle storie di Instagram un'immagine che la ritrae insieme a un'infermiera, che le somministra un medicinale per via endovenosa. Uno scatto senza trucco né vestiti alla moda per documentare il difficile momento che Wanda Nara sta attraversando. Sotto alla foto, in basso, quasi marginale c'è il suo commento al fermo immagine, parole che raccontano di un male al quale lei non si vuole arrendere: " Una malattia, la paura di aspettare un risultato, che qualcuno che ami sta male... La vita è bella ma ha dei momenti grigi... anche se vedo sempre tutto positivo, anche il brutto" . E a giudicare dalle ultime rivelazioni, questa positività è fondata sui riscontri medici.

Come sta Wanda Nara