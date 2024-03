"L'ho fatto ricoverare poi la situazione è precipitata...". Così Rita Rusic ha salvato Vittorio Cecchi Gori

È grazie all'ex moglie Rita Rusic se Vittorio Cecchi Gori è fuori pericolo dopo l'ultimo drammatico ricovero in ospedale. Lo scorso 14 febbraio il produttore cinematografico è finito in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave insufficienza respiratoria. A fare trapelare la notizia era stato il press agent di Cecchi Gori, Angelo Perrone, che in diretta a Storie Italiane aveva rivelato delle precarie condizioni di salute dell'imprenditore. I medici sono riusciti a curarlo e una settimana dopo il ricovero d'urgenza Vittorio Cecchi Gori è uscito dalla rianimazione, tornando lentamente alla normalità.

Cosa è successo prima del ricovero

Oggi a due settimane dai tragici fatti, parla l'ex moglie Rita Rusic che per prima si è accorta dei problemi di salute del produttore cinematografico, al quale la donna è stata legata per vent'anni. "L'ha scampata bella! Abbiamo attraversato momenti drammatici ma ora Vittorio sta meglio ed è tornato a casa", ha raccontato la donna sulle pagine della rivista Gente, che a lei e Vittorio Cecchi Gori ha dedicato la copertina del numero in edicola. La produttrice ha rivelato che prima del 14 febbraio, giorno del ricovero in ospedale, si era accorta che l'ex marito non stava bene e ha chiesto ai medici che seguono l'imprenditore di ricoverarlo per accertamenti. Tra il trasferimento e i primi esami, però, la situazione è letteralmente precipitata e le condizioni di Cecchi Gori si sono fatte gravissime.

Rita Rusic e il figlio al suo capezzale

"Vittorio ha un'età, è in sovrappeso e ha dei problemi che, con l'avanzare degli anni, non vanno certamente a migliorare. Lo stavo tenendo d'occhio perché negli ultimi tempi non mi convinceva e così l'ho fatto ricoverare prima del suo consueto check up", ha raccontato Rita Rusic, proseguendo nel suo racconto: "Questa è stata la sua salvezza perché quando la situazione è precipitata lui era già in ospedale, è stato fortunato". Nonostante tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic l'amore sia finito molti anni fa, e non nei modi più rosei, tra i due ex coniugi rimane comunque l'affetto e un legame profondo. Le parole di Rita Rusic e la sua presenza costante nella vita del produttore lo confermano: "Vittorio non ha nessuno e nei momenti difficili sa che può contare su me e Mario (il figlio, ndr), perché nonostante tutto anche se non riusciamo a perdonargli tante cose brutte del passato siamo qui". Ora il peggio è passato e Vittorio Cecchi Gori, come confermato da Rita Rusic su Gente, è tornato a casa.