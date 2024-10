Lite tra Nicole Kidman e Salma Hayek alla sfilata di Balenciaga: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Cosa è successo a Parigi tra Nicole Kidman e Salma Hayek? Se lo stanno chiedendo con insistenza i fan delle due attrici a seguito della pubblicazione di un video diventato virale sul web, in cui l'interprete di Eyes Wide Shut sembra rispondere in malo modo alla collega durante una sfilata di moda. Il labiale dell'attrice australiana è stato interpretato da molti come un gesto di maleducazione, ma fonti vicine alla Kidman riferiscono che si è trattato solo di un malinteso e che Salma e Nicole sono in ottimi rapporti.

Cosa è successo alla sfilata

Nicole Kidman, Salma Hayek e Katy Perry sono state ospiti della sfilata di Balenciaga. L'evento si è tenuto negli scorsi giorni a Parigi nell'ambito della settimana della moda e ha richiamato l'attenzione di stampa e curiosi ma proprio i fotografi sarebbero la causa della tensione tra le due dive. I paparazzi hanno immortalato Perry, Kidman e Hayek poco dopo il defilé e insieme le tre sono apparse molto affiatate. Qualcosa, però, durante le foto sembra essere accaduto tra Nicole Kidman e Salma Hayek e un video diventato virale sui social network lo rivela. Nelle immagini, che hanno fatto il giro del mondo, si vede Salma Hayek cercare di fare voltare Nicole in favore dei fotografi che erano alle loro spalle. Il contatto fisico avrebbe infastidito, secondo il giudizio di chi ha visto il video, l'attrice australiana che, allontanando stizzita la mano di Hayek, sembra dire: " Non mi toccare ". A quel punto Nicole Kidman saluta con due baci Katy Perry e poi si girarsi nuovamente verso Salma per dirle ancora qualcosa. Cosa si siano dette le due dive di Hollywood non è chiaro e l'audio non rivela quali parole abbia pronunciato Nicole Kidman mentre allontanava la mano della collega. Ma secondo il Daily Mail si sarebbe trattato di un malinteso.

La smentita da fonti vicine alle due attrici

Fonti vicine a Nicole Kidman e Salma Hayek hanno raccontato al Daily Mail che sul red carpet di Balenciaga a Parigi non ci sarebbe stato alcuno screzio tra le due. " Tra loro non è successo nulla. Hanno anche posato insieme, non hanno alcun problema tra loro", riporta il tabloid inglese. A infastidire entrambe, secondo quanto riferito dal quotidiano britannico, sarebbero stati i flash e le richieste pressanti dei fotografi: " Sono state bombardate di urla, telecamere. Volevano solo andarsene" .

Non ha detto: 'Non toccarmi", bensì 'Sto bene, sto bene. Basta così'

La fonte vicina alla Kidman riferisce al Mail che le parole dell'attrice australiana sarebbero state travisate: "". Intanto il video continua a circolare in modo virale sul web, alimentando il chiacchiericcio.