"Lotta contro il cancro, ma è sempre più difficile". Come sta Eleonora Giorgi

Tanta commozione a Verissimo quando si parla di Eleonora Giorgi attrice e regista italiana che dal 2023 sta lottando contro un tumore al pancreas. Ospite della trasmissione insieme alla moglie Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro - figlio della Giorgi e di Massimo Ciavarro - ha parlato delle condizioni di salute della madre, non nascondendo il proprio dolore.

"Trasformare la tragedia"

Nel corso della puntata di oggi, sabato 7 settembre, la padrona di casa di Verissimo, Silvia Toffanin, ha accolto i due novelli sposi con un sorriso (Incorvaia e Ciavarro si sono sposati il 12 luglio 2024). Dopo aver salutato i suoi ospiti, la conduttrice ha rivissuto insieme a loro i momenti che hanno preceduto il matrimonio, ed è stata questa l'occasione per parlare anche di Eleonora Giorgi, l'orgogliosa madre dello sposo.

Per stare lontano dalla futura sposa durante l'ultima notte da celibe, Paolo Ciavarro ha infatti trascorso quelle ore insieme alla madre. Un'occasione unica, che gli ha permesso di vivere intensamente quel forte legame. "Io ignoravo questa tradizione, quindi sono rimasto sorpreso quando Clizia me l'ha detto, ma ho avuto la possibilità di dormire con mia mamma. Non abbiamo fatto fiesta loca fino alle ore piccole, ma siamo stati a parlare fino alle 2.00 di notte ed è stato un momento bello e prezioso, soprattutto ora" , ha dichiarato il conduttore televisivo.

Parlando della madre, Ciavarro si è commosso, come hanno dimostrato gli occhi arrossati e lucidi. "Lei non molla, il suo spirito è sempre positivo. Continua a darci una grande mano, fa la nonna. Paradossalmente questi mesi, da quando abbiamo scoperto tutto, sono il momento più bello della mia vita con mia madre: non ho mai passato tanto tempo con lei prima d'ora, quindi sembra assurdo ma è un momento bellissimo per noi" , ha aggiunto. " Siamo riusciti a trasformare la tragedia in una cosa bellissima. Lo so, sembra assurdo, però...Andiamo avanti, ed è stato bello averla accanto a me durante il matrimonio".

L'emozione è stata evidente, anche da parte della stessa Toffanin. Nell'ascoltare le toccanti parole del marito, Clizia Incorvaia non ha trattenuto le lacrime, essendo molto legata alla suocera.

Lei è un'amica, una complice, una mamma. Tante cose"

"Il momento è stato abbastanza difficile, ma in realtà è stata lei a contagiarci con la sua solarità, dandoci la forza in questi mesi".

, ha dichiarato con voce rotta dal pianto.