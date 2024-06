"Bombardata da cure molto serie". Eleonora Giorgi e la battaglia contro il tumore

Ascolta ora 00:00 00:00

Un momento difficile per Eleonora Giorgi che ormai da diversi mesi sta lottando contro il tumore al pancreas. Nel pomeriggio di venerdì 14 giugno, l’attrice è intervenuta in collegamento telefonico a Pomeriggio Cinque, aggiornando i fan sulle condizioni della sua salute. Le cure, purtroppo, non sono sempre facili da affrontare e, per questo, Eleonora Giorgi ha voluto spiegare al pubblico come sta vivendo questi giorni.

La battaglia di Eleonora Giorgi

È proprio la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino a dare il benvenuto all’attrice: “C'è una storia molto importante per me, è una persona che si è affidata a me. È stata una sorpresa. Si è affidata a me per una cosa seria e intima, il racconto a voi della sua malattia”, ha esordito così la conduttrice prima di passare la parola ad Eleonora Giorgi in collegamento al telefono. “Volevo abbracciarti, ma nonostante tutto sei riuscita ad esserci, nonostante le avversità”, ha aggiunto la Merlino.

È a questo punto che Eleonora ha affermato: “Ce l'abbiamo fatta, mi dispiace se sono solo al telefono. Grazie perché mi hai dato della tigre ma io sono bombardata da cure molto serie che grazie a dio esistono”. Poi, ha aggiunto: “E così invece di un normale cammino post-operatorio di chemio preventive (come mi immaginavo) in realtà sono delle bombardone e per questo non sono riuscita a venire da te. Però almeno la telefonata sì”. Infine, ha voluto scusarsi con il pubblico, spiegando quanto sia difficile essere sempre al massimo in questo momento: “Mi scuso tanto. A volte sto bene e riesco a essere carina, ma ieri è stata una nube. Sono così le chemio e mi ha abbattuta”. D’altronde, già qualche giorno fa, l’attrice sui social a corredo della copertina di Gente che la vedeva protagonista ha scritto: “Scusate il lungo silenzio. Le chemio post-operatorie tostissime, ma eccomi qua, mi sono ripresa!”.

L’ipotesi della guarigione entro luglio

“Per quando mio figlio si sposerà dovrei essere guarita”. Sono queste le parole con cui Eleonora Giorgi, ospite a Radio2 lo scorso maggio, auspicava a una guarigione entro il mese di luglio. In quell’occasione, infatti, l’attrice aveva parlato del tumore al pancreas diagnosticatole ad ottobre. Al momento, dopo aver subito un delicato intervento sta affrontando le chemio post-operatorie: “C'è un indebolimento dovuto a tutte queste cure e all'operazione, sono forte, ma è tosta. Ho sentito da subito, forte, la necessità di aprirmi e raccontarmi con il mio pubblico.