"Malata e fragile". Eleonora Giorgi racconta le conseguenze della chemioterapia

Malata e fragile, ma nonostante il momento di grande difficoltà e sofferenza non perde la voglia di vivere e di lottare: Eleonora Giorgi racconta a "Estate in diretta" le conseguenze del nuovo ciclo di chemioterapia a cui si sta sottoponendo per avere la meglio sul tumore di cui è venuta a conoscenza lo scorso ottobre 2023.

La diagnosi di adenocarcinoma al pancreas è stata come un fulmine a ciel sereno, e da allora la celebre attrice ha dovuto affrontare più cicli di chemio, fino ad arrivare all'intervento chirurgico lo scorso 26 marzo. La battaglia non è finita, e dopo l'operazione arriva un nuovo duro ciclo di cure a cui sottoporsi per sconfiggere il male una volta per tutte: cure che possono comportare dei problemi di salute oltre che la perdita dei capelli, come da lei spiegato durante l'intervista.

"Ora che sono molto malata ho bisogno di bontà" , racconta Eleonora Giorgi senza perdere il sorriso, "se una persona deve uscire di scena deve farlo con la bontà" . "Ho un nuovo look di capelli. Mi vedi i capelli meno folti?" , domanda l'attrice. "Dopo sei mesi di chemio, non cadevano, adesso ho cambiato chemio e ora pare che potrebbero cadere" . Nonostante questa consapevolezza, comunque, ha deciso di fare un piccolo cambiamento estetico. "Quindi mi sono fatta bionda e ho detto 'se mi devono cadere i capelli, che mi cadano da biondi'. Sono andata e ho detto 'fammi bionda'" , racconta ancora. Per ovviare al problema, comunque, l'attrice ha spiegato di aver preparato lei stessa con le proprie mani "dei cerchietti con la frangia".

Il momento è ovviamente molto difficile da affrontare, ma per sua fortuna è circondata dall'affetto di parenti e amici, ma anche da quello dei suoi numerosi ammiratori. "Sono mesi che vivo circondata d’amore, da quando ho parlato della malattia mi hanno scritto migliaia di persone" , rivela infatti Eleonora Giorgi, "ci sono tante persone che mi regalano doni, mi stanno vicino, mi scrivono".

Lo stesso affetto trovato anche nelle corsie degli ospedali. "Nelle cliniche ho trovato staff di persone molto umane, pazienti, dolci" , dichiara, per poi tornare nuovamente ad analizzare la sua situazione, spiegando ancora una volta agli spettatori di avere una grande fiducia nella scienza, "perché ogni giorno ci sono delle conquiste" .

"Di sicuro parlarne aiuta"

"anche perché c’è una quantità inaccettabile di giovani nella mia situazione, io alla fine sono vecchia. Se non avessi il nipotino e i figli direi 'pazienza'".

considera in conclusione l'attrice,