Luciano Ligabue in ospedale: l'operazione poi il post sui social

Non si può certo dire che la fine del 2023 e l'inizio del nuovo anno siano stati fortunati per Luciano Ligabue. A fine novembre il cantautore di Correggio era stato obbligato ad annullare il concerto di Roma a causa di un virus influenzale e questo aveva scatenato molte polemiche. Una volta tornato sul palco, però, il rocker è stato costretto a prendersi una nuova pausa dalla scena musicale a causa di un problema, che lo tormentava da tempo. Complici le festività natalizie, Luciano Ligabue ha deciso di sottoporsi a un delicato intervento chirurgico per tornare a camminare e su Instagram ha condiviso con i suoi fan il primo post dopo l'operazione. "Ho voluto cominciare l'anno con il piede giusto", ha ironizzato il Liga, condividendo sui social network una sua foto con le stampelle.

Il post e il racconto dell'operazione

Attraverso il suo account social Ligabue ha informato i follower sulle sue attuali condizioni di salute, parlando del problema al piede destro che lo tormentava da diversi mesi. "Per quasi un anno mi sono trascinato un problema al tendine d'Achille destro e finalmente ho deciso di farmi operare", ha scritto sul web, pubblicando una foto con il piede fasciato e le stampelle a sorreggerlo. Poi ha rivelato che ci vorranno ancora alcune settimane per il recupero completo: "Ora il problema dovrebbe essere risolto, L'unico inconveniente è qualche settimana di stampelle".

Per tornare in forma il rocker dovrà sottoporsi, con ogni probabilità, anche a un breve periodo di fisioterapia, ma ormai il peggio è alle spalle. "Se mi beccate in giro con le stampelle sapete il perché. Ci vediamo comunque presto!", ha assicurato Ligabue, salutando i suoi follower.

L'affetto dei fan e il ritorno sul palco

In pochissime ore il post di Luciano Ligabue è stato travolto dall'affetto dei fan che, con migliaia di like e centinaia di commenti, hanno augurato al loro beniamino una pronta guarigione. Con l'album uscito lo scorso ottobre, tutti si aspettano di vederlo tornare a suonare e cantare dal vivo con un nuovo tour, dopo il successo dell'ultimo conclusosi lo scorso dicembre. Per questo 2024 i fan sperano che Ligabue annunci soprattutto una data a Campovolo, luogo simbolo per il cantautore e il suo pubblico. Ma prima di iniziare una nuova tournée Luciano si prenderà tutto il tempo necessario per recuperare fisicamente dall'intervento al piede.