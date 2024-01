"Cazzate". Lucio Presta rompe il silenzio dopo la rottura con Amadeus

Tra quattro settimane esatte prenderà il via la 74esima edizione del festival di Sanremo e, in mancanza di polemiche, l'attenzione si sposta nuovamente sul divorzio professionale tra Amadeus e Lucio Presta. La notizia dell'addio tra il conduttore e il suo storico agente era trapelata lo scorso 23 dicembre dalle pagine di Italia Oggi, ma solo una settimana più tardi Amadeus aveva confermato i fatti senza sbilanciarsi sui motivi della rottura. Il silenzio dietro al quale si era trincerato, invece, Lucio Presta si è interrotto poche ore fa con un tweet su X.

Il "divorzio" tra Amadeus e Presta

La fine dello storico sodalizio professionale ha origini lontane. Secondo fonti vicine a Amadeus, come riportato da Italia Oggi, le divergenze sarebbero cominciate con Sanremo 2023 e la diversità di vedute avrebbe portato alla definitiva rottura: "Niente di personale, ma divergenze sul piano lavorativo e professionale che erano iniziate già lo scorso anno". Alla vigilia di Capodanno, in occasione della conferenza stampa di presentazione della trasmissione L'Anno che verrà, condotta da Amadeus su Rai, il presentatore aveva evitato di entrare nei dettagli della rottura, tagliando corto: "Il rapporto con Lucio Presta si è chiuso e lui i motivi li sa, ma questo alla gente non importa". In tutto questo, però, mancava la voce dell'altro diretto interessato, il manager dei vip, che ha preferito attendere qualche giorno prima di esporsi.

L'ultimo tweet di Lucio Presta

Come già aveva fatto in altre occasioni (vedi lo scontro con Heather Parisi), Lucio Presto ha scelto la piattaforma X per togliersi un piccolo sassolino dalla scarpa in attesa di parlare. "Mi sa che tra un po' mi toccherà dire la mia, leggo troppe caz*ate", ha twittato l'agente, aggiungendo: "Ma ogni cosa ha il suo tempo!". Ovviamente non c'è stato alcun chiarimento in merito all'addio ad Amadeus, ma le sue parole sono apparse una chiara frecciata all'indirizzo del suo ex pupillo, che poche ore prima aveva rilasciato un'intervista a Repubblica.

Le indiscrezioni su Sanremo

In attesa di conoscere la versione di Lucio Presta, però, Dagospia ha svelato cosa avrebbe scatenato la fine del sodalizio tra Amadeus e il suo agente. "È stato sbattuto fuori da Sanremo. Sia l'Ad Roberto Sergio sia il dirigente generale Rossi non volevano l'imposizione degli ospiti scelti dall'agente. E quando Presta ha chiesto l'appoggio di Amadeus, si è sentito rispondere picche, perché come direttore artistico del Festival era d'accordo con i vertici Rai", ha spifferato il sito di Roberto D'Agostino pochi giorni fa.