"Ci sto pensando". Amadeus verso il sesto Sanremo. Fiorello: "Mi fai paura"

A poco meno di un mese dall'inizio della 74esima edizione del festival di Sanremo Amadeus pensa già al 2025. Nell'intervista rilasciata a Repubblica il conduttore e direttore artistico della kermesse canora ha parlato di politica, di attualità e persino del caso Ferragni, che lo scorso anno fu al suo fianco proprio sul palco del teatro Ariston. Poi ha confessato di avere ricevuto una proposta dalla Rai per la conduzione del sesto Festival il prossimo anno: "Affronteremo il tema Sanremo 2025 con la Rai il giorno dopo la finale".

L'ipotesi del sesto Sanremo

Sebbene Amadeus abbia più volte detto che quello del 2024 sarà il suo ultimo Festival, pare che le trattative per rinnovargli il contratto ancora per un anno siano in corso. Lo ha ammesso lui stesso a margine dell'intervista rilasciata a Repubblica. " Portiamo a casa il quinto poi ho promesso all'azienda di dare una risposta sul sesto ", ha fatto sapere il direttore artistico di Sanremo 2024, aggiungendo: " Il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema ". Amadeus non ha negato di essersi sentito lusingato dalla proposta arrivata dai vertici di viale Mazzini soprattutto alla luce della confessione fatta proprio durante l'intervista. " Il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema ", ha rivelato il conduttore, svelando uno dei motivi per il quale sarebbe pronto a rifiutare l'offerta: " Il sesto sarebbe un record: un motivo per cui non voglio è che non trovo moralmente giusto farne uno in più, di seguito, rispetto a Pippo e a Mike ". Ma il senso di riverenza nei confronti dei due storici conduttori potrebbe non essere sufficiente a fargli confermare il "no".

La reazione di Fiorello