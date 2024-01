"Lui i motivi li conosce". Amadeus rompe il silenzio sull'addio a Lucio Presta

"I motivi per i quali io e Lucio Presta ci siamo divisi non interessano alla gente". Così Amadeus ha provato a svincolarsi dalle domande dei giornalisti che, durante la conferenza stampa svoltasi alla vigilia del Capodanno di Rai1, sono tornati sul "divorzio" dal suo storico agente. Il conduttore avrebbe preferito non parlarne e fare finta di niente, ma la notizia era troppo ghiotta per non tornarci sopra e alla fine Amadeus ha rotto il silenzio e si è tolto persino un sassolino dalla scarpa.

L'addio di Amadeus a Lucio Presta

La notizia della fine del sodalizio professionale tra Amadeus e il suo storico agente, Lucio Presta, è arrivata come un fulmine a ciel sereno alla Vigilia di Natale. Il manager, che da anni lavora al fianco di personaggi noti del mondo dello spettacolo come Paolo Bonolis, Barbara d'Urso e Checco Zalone, è sempre stato al fianco di Amadeus nell'organizzazione del Festival di Sanremo e degli eventi a esso collegati. La sua assenza in occasione della diretta di Sanremo Giovani, però, non è passata inosservata e l'indiscrezione su presunte frizioni tra il conduttore e il suo agente sono iniziate a circolare nell'ambiente fino alla notizia più clamorosa. "Amadeus e Lucio Presta si dicono addio. Divergenze sul piano lavorativo e personale", ha anticipato Italia Oggi il 24 dicembre, svelando il retroscena sulla separazione.

