"Va a trovarla di nascosto...". Cosa fanno Shakira e Hamilton di notte

Si fanno sempre più insistenti le voci sulla nuova vita sentimentale di Shakira a seguito della separazione con l’ex calciatore Gerard Piqué. Infatti, la cantante colombiana è ormai costantemente al centro del gossip per un presunto flirt con il campione di Formula Uno, Lewis Hamilton. I due erano apparsi insieme in occasione di un party dopo il GP di Silverstone della Formula Uno 2023 a metà luglio e, adesso, ad alimentare ulteriormente i rumor, arrivano delle nuove indiscrezioni direttamente dalla Spagna, secondo cui Shakira ed Hamilton si sarebbero incontrati più volte in gran segreto.

Le indiscrezioni dalla Spagna

I due starebbero trascorrendo insieme una vacanza in Spagna. Questo secondo il tabloid Infobae.com in cui si legge che “la coppia” si sarebbe incontrata in gran segreto in uno dei luoghi più esclusivi della Spagna: un'isola situata nel Mar Mediterraneo che insieme a Maiorca, Minorca, Formentera e altri isolotti più piccoli, costituisce l'arcipelago e la comunità autonoma delle Baleari. È proprio lì che Shakira starebbe trascorrendo le sue vacanze estive: "Hamilton ha raggiunto tre volte la villa, nella notte, per incontrarla. È stato visto entrare nella sua abitazione" si legge su Infobae. E ancora, conferma il tabloid argentino: "Uno degli autisti di Hamilton lo sente parlare regolarmente con Shakira durante i suoi viaggi".

Il primo incontro tra Shakira e Lewis Hamilton

I due si sarebbero incontrati per la prima volta durante il Gran Premio di F1 di Miami in occasione di un invito dal team Mercedes proprio per la star colombiana. Successivamente, Shakira ed Hamilton sono stati beccati insieme ad una festa in compagnia di amici in comune; tutto questo prima della diffusione delle foto che li ritraevano vicini su uno yacht. In seguito, la cantante ha partecipato al Gran Premio di Spagna prima di cenare nuovamente con Hamilton. Insomma, tutte queste indiscrezioni non lascerebbero spazio a molti dubbi: Shakira probabilmente ha voltato pagina.

I fan di Shakira contro Piqué

Nel frattempo, la fine della relazione con Shakira per l’ex calciatore continua ad essere un tormento. Infatti, in Spagna, i fan della cantante non perdono occasione per mostrare la loro vicinanza. L’ultimo episodio è avvenuto qualche ora fa all’interno della discoteca Fitz di Madrid. È lì che il calciatore ha deciso di organizzare una festa per la fine della Kings League; una volta salito sul palco, ha provato ad iniziare un discorso, ma ben presto i presenti hanno incominciato ad urlare a ripetizione: “Shakira!”. A questo punto, l’ex calciatore, visibilmente nervoso, ha subito replicato: “Io sono anche campione del mondo e voi non siete nessuno”. Come se non bastasse, l’amico Iker Casillas ha chiesto al Dj di suonare Waka Waka, l’incredibile tormentone del Mondiale in Sudafrica vinto dalla Spagna nel 2010, “firmato” Shakira.