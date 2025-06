Lutto per Soleil Sorge, morta la mamma Wendy: la malattia e il toccante addio dell'influencer

Ascolta ora 00:00 00:00

Lutto per Soleil Sorge, influencer ed ex protagonista di Uomini e donne e Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore la modella ha annunciato la morte della madre, Wendy Kay, 59 anni. Da tempo la donna lottava contro il cancro che aveva già sconfitto due volte, ma che si era ripresentato in forma più aggressiva tre anni fa.

L'annuncio sui social

A comunicare la morte della madre è stata Soleil attraverso la sua pagina Instagram. Con una toccante storia pubblicata sui social, l'influencer ha dato l'addio alla donna: " Con grande dolore nel cuore, vi comunico che la mia amata mamma, l’anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell’eternità. In questo momento di profonda tristezza e riflessione, ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi di questo grande vuoto che lascia, per onorare il legame che abbiamo condiviso. Vi chiedo gentilmente di rispettare il mio silenzio e questo spazio che necessito per guarire, senza parole ma con il cuore che batte ancora per lei, per noi. Il tempo non guarisce, ma aiuta a trasformare il dolore in memoria. Scusate se non rispondo, vi ringrazio di cuore per la comprensione e per l’affetto che mi avete sempre dato. Tornerò quando sarò pronta" . Poi nel feed del suo profilo ha pubblicato una foto insieme alla madre, aggiungendo altre parole: " Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e vita oltre misura. Il tuo sorriso è per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di averti nella sua vita ".

La malattia

Wendy Kay, 59 anni insegnante di yoga americana, combatteva da quasi vent'anni contro il cancro. Due anni fa, quando era stata ospite di Verissimo insieme alla figlia Soleil, aveva raccontato la sua battaglia contro un tumore al seno, diagnosticato nel 2007 con recidiva nel 2012 e poi tornato nel 2022. " È stato uno choc soprattutto perché era al quarto stadio. Una volta significava morte certa, oggi per fortuna con le nuove tecnologie sono riusciti a trattarlo. In questo momento sono stabile e al sicuro", aveva raccontato Wendy Kay a Silvia Toffanin.

"L'ultima volta però non è stato al seno, ma ha scoperto che il tumore era metastatizzato nelle ossa del bacino",

aveva chiarito Soleil, parlando della gravità della situazione. Il pubblico aveva conosciuto Wendy Kay grazie alla partecipazione a, il reality game al quale aveva partecipato nel 2020 proprio con Soleil.