Madonna, morto il fratello Anthony. Per anni era stato un senzatetto

È scomparso all'età di 66 anni Anthony Ciccone, il fratello maggiore della popstar Madonna. Ad annunciarne la morte tramite social il musicista Joe Henry, sposato con Melanie Ciccone, sorella di Madonna. " Mio cognato, Anthony Gerard Ciccone, se n'è andato ieri sera. Lo conosco da quando avevo 15 anni. Anthony era un personaggio complesso. E Dio sa: ci siamo aggrovigliati nei momenti, come possono fare i veri fratelli. Ma lo amavo e lo capivo meglio di quanto a volte fossi disposto a lasciar intendere. Ma i problemi svaniscono e la famiglia rimane", ha scritto Henry, ricordandolo con una foto in bianco e nero. Una vita, quella di Anthony, ai margini della società, nonostante la grande fama e la richezza della sorella. Alcolista, aveva vissuto per molti anni come un senzatetto sotto il ponte di Traverse City, nel Michigan.

Fino al 2017 era stato via da casa, tagliando i ponti con la famiglia, tornando solo dopo un lungo percorso di riabilitazione, ma le frizioni con la sorella famosa non si erano mai sopite. Più volte aveva pubblicamente attaccato Madonna, colpevole a suo dire di non essergli stata vicina durante i periodi più bui della sua vita: " Sono uno zero ai loro occhi, sono solo fonte di imbarazzo. Mi sono congelato fin quasi a morire, ma alla mia famiglia non è importato per mesi. Mio padre sarebbe contento se morissi di ipotermia, così non si dovrebbe più preoccupare di me. Madonna? Non le ho mai voluto bene e lei non ne ha mai voluto a me ", aveva raccontato in un'intervista del 2011, riportata oggi dal Daily Mail.

Figlio di Tony Ciccone e di Madonna Louise Ciccone, morta nel 1963 a 33 anni a causa di un tumore al seno, Anthony era il maggiore di sette figli. Per un periodo aveva lavorato nella tenuta viticola di famiglia, la Ciccone Vineyard, prima di essere licenziato e vivere da senzatetto. Nel 2013 era stato anche arrestato per violazione di domicilio, riportando una profonda ferita alla testa, in seguito alla colluttazione con un poliziotto.

Il complicato rapporto con la sorella