Maionchi – Ferro, la stoccata di Fiorello: "Ma perché non vi chiamate senza romperci i..."

Da giorni sul web impazza lo scontro a distanza tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro. Oltre ai diretti interessati - che si sono scambiati una serie di messaggi al vetriolo via social network - anche altri personaggi hanno commentato la vicenda (vedi Sabrina Ferilli). E addirittura il Codacons è intervenuto per chiedere che la Rai rimuova la discografica dalla conduzione delle serate italiana dell'Eurovision Song Contest per le dichiarazioni fatte sul dimagrimento del cantante di Latina. Così, alla fine, anche Rosario Fiorello, che ogni mattina nel corso di Viva Rai2! fa la rassegna stampa di ciò che succede in Italia e nel mondo, ha voluto commentare con ironia lo scontro tra Maionchi e Ferro.

Lo showman siciliano lo ha fatto nel corso dell'ultima diretta del suo programma mattutino, aprendo la consueta rassegna con la notizia che da giorni tiene banco su tutti gli organi di informazione. "Ma parliamo di questa querelle tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro", ha esordito Rosario Fiorello, lasciando la parola a Biggio che ha ripreso alcune frasi del botta e risposta, che c'è stato tra la discografica e il cantante negli ultimi giorni. A quel punto, Fiorello ha ripreso la parola e ha commentato con ironia la vicenda. "Ma io dico... Mara e Tiziano chiamatevi, ma fate una telefonata… Ma perché non parlarsi per una frase e lui che scrive a lei e lei che scrive a lui", ha scherzato lo showman siciliano canticchiando sulle note di "Mon Amour", il popolare brano di Annalisa

Poi la battuta brillante, ricordando la sua collaborazione con una nota compagnia telefonica: "Ma chiamatevi… io ho degli amici che hanno una compagnia telefonica. Vi fanno una bella tariffetta You&Me e vi parlate voi due. Non è possibile questa roba qua". Prima di concludere la parentesi ironica dedicata a Tiziano Ferro e Mara Maionchi, Fiorello ha scelto di fare una parodia di "Sere Nere", il popolare brano del cantautore di Latina, riprendendo proprio la vicenda. "Mara e Tizianoooo, perché non vi parlate senza rompere i co… a noi?", ha canticchiato salvo poi concludere la scenetta: "E basta! Dai abbiamo altro a cui pensare. Se dovete litigare chiamatevi, non è che tutti i giorni possiamo star qui... Mara e Tiziano, Tiziano e Mara!".

Sui social network il siparietto, che Fiorello ha fatto nel corso dell'ultima puntata di Viva Rai2!, ha conquistato tutti e i commenti sarcastici si sono sprecati, alimentando di fatto una polemica, che non sembra trovare conclusione.