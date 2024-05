Lite Maionchi-Ferro, ora si muove il Codacons: "Sia rimossa dalla conduzione dell'Eurovision"

Nello scontro a distanza tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro si è inserito anche il Codacons. A seguito della lite scatenatasi tra il cantante e la discografica dopo le dichiarazioni rilasciate dalla Maionchi a Belve, l'associazione dei consumatori ha chiesto la "testa" della talent scout, che condurrà sui canali Rai le serate italiane dedicate all'Eurovision Song Contest.

Cosa è successo tra Maionchi e Ferro

L'intera vicenda è iniziata con l'intervista rilasciata da Mara Maionchi a Belve martedì scorso. A Francesca Fagnani, che l'aveva punzecchiata sulla mancata riconoscenza di alcuni artisti da lei scoperti e lanciati nel mondo della musica italiana, la popolare discografica aveva detto, facendo il nome di Tiziano Ferro: "Non ha capito la fortuna di incontrarmi, l'abbiamo aiutato a essere quello che alla fine in parte è, ma questo non è importante. Non è d'obbligo avere della riconoscenza".

Nella stessa serata era arrivata la risposta seccata di Tiziano Ferro che, attraverso la sua pagina Instagram, aveva polemizzato con la Maionchi: "Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l'hai mai detto durante una delle occasioni in cui ci siamo incontrati?". Ciò che è successo dopo è cronaca delle ultime ore: Mara Maionchi ha replicato a Ferro su Instagram ("È stata l'assenza che mi è più spiaciuta") mentre Tiziano Ferro ha continuato a condividere sui social video e opinioni di personaggi e suoi sostenitori, che lo difendevano dalla discografica che - all'epoca della loro collaborazione - gli avrebbe imposto di dimagrire e tacere sulla sua omosessualità.

Le ultime dichiarazioni della Maionchi

La vicenda sembrava essersi conclusa, ma durante la conferenza stampa di presentazione della serata italiana dell'Eurovision Song Contest, che andrà in onda sui canali Rai il 7,9 e 11 maggio, Mara Maionchi ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito alla vicenda. La discografica condurrà le tre serate evento come di consueto con Gabriele Corsi e parlando con i giornalisti ha spiegato le ragioni che la spinsero a mettere a dieta Tiziano Ferro, che all'epoca pesava circa cento chili: "La 'forzatura’ di dimagrire era solo perché un ragazzo di 18 anni non era giusto che pesasse così tanto, il fatto di essere robusti non è così salutare. In più, lo spettacolo ha delle esigenze. Io credo non abbia fatto grandi cose 'per forza'". Ma invece di fare chiarezza, le sue parole hanno alimentato la polemica.

La richiesta del Codacons alla Rai

La risposta del Codacons alle ultime dichiarazioni di Mara Maionchi è stata durissima e immediata. "La Rai deve rimuovere con effetto immediato Mara Maionchi dalla conduzione dell'edizione italiana di Eurovision Song Contest", si legge nella nota ufficiale diffusa dall'associazione dei consumatori nelle scorse ore. "Le affermazioni odierne della Maionchi circa il peso e l'aspetto fisico degli artisti, per come riportate dai mass media nelle ultime ore, appaiono del tutto diseducative e potenzialmente pericolose", ha proseguito il Codacons, citando le parole della discografica: "Dire 'aiuta essere più magri, è importante, non basilare', è una frase che sembra voler sostenere che i cantanti magri avrebbero più possibilità di successo rispetto a chi ha qualche chilo in più". Poi l'accusa diretta: "Un messaggio sbagliato, che arriva nonostante da più parti si tenti di superare odiosi stereotipi sull'aspetto fisico nel mondo dello spettacolo, stereotipi in grado di influenzare i più giovani alterandone pericolosamente il comportamento e le scelte di vita".

La Rai in merito non si è ancora espressa, ma il caso potrebbe non essere chiuso.