"Sono molto più forte" Marica Pellegrinelli racconta il dramma vissuto

" Un anno fa mi operavo ". L'annuncio di Marica Pellegrinelli è arrivato a sorpresa con un post Instagram come tanti. Un contenuto con foto e video di un'estate, quella del 2022, che nascondeva un dramma personale raccontato solo oggi. L'ex moglie di Eros Ramazzotti ha scelto i social, un luogo virtuale dove è seguita da 250mila persone, per parlare della sua storia e del male scoperto per caso.

Il toccante post Instagram

" Ho avuto l'enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l'estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme", ha scritto su Instagram Marica Pellegrinelli, confessando di avere tenuto segreta la malattia sia per timore sia per superstizione. "Non ne ho mai parlato, un po' per riservatezza, un po' per paura, un po' per scaramanzia, un po' perché solo a distanza riesco ad avere un'immagine chiara di quel momento".

La modella, che è stata sposata con Ramazzotti dal 2014 al 2019, ha rivelato di non avere trascurato mai la sua salute, ma di essersi comunque scontrata con la dura realtà della malattia. "Ho fatto prevenzione? Anche. Quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri" . Nel periodo più complicato, Marica Pellegrinelli ha potuto contare sull'affetto della sua famiglia, dei figli nati dalla relazione con Eros e sul nuovo compagno WIlliam Djoko, produttore e deejay olandese, con il quale fa coppia fissa da quasi due anni.

Il "grazie" e il ritorno alla normalità