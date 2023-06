"Mancherai anche a chi non lo ammetterà mai". L'ultimo saluto di Alba Parietti al Cavaliere

" Ciao Silvio mancherai anche a quelli che non lo ammetteranno mai. Mi stringo alla tua famiglia con enorme affetto ". Così Alba Parietti ha voluto salutare per l'ultima volta Silvio Berlusconi, nel giorno della sua morte. La showgirl ha scelto Instagram per omaggiare il Cavaliere con un ricordo profondo e accorato per il suo impegno politico e imprenditoriale e per essere stato una figura di riferimento per il nostro Paese.

" Con te Silvio se ne va una parte importantissima di storia d'Italia", ha scritto attraverso il suo profilo Alba Parietti, proseguend o: "Tu per tutti rappresentavi qualcosa di significativo e importante nel bene o nel male che fosse. Posso dirti che mi addolora moltissimo l'idea che tu non ci sia più. Mi sembra impossibile ". La conduttrice e popolare volto televisivo è stata una delle prime a ricordare il Silvio Berlusconi nel giorno della sua scomparsa, all'età di 86 anni, forte del percorso professionale portato avanti proprio in Mediaset negli anni '90. Era l'inverno del '94 quando Alba Parietti disse addio alla Rai per passare in Finivest. Fu la prima conduttrice donna di Striscia la notizia al fianco della Signora Coriandoli e poi ancora su Canale 5 condusse con Corrado i Telegatti e fu protagonista di altri show come Mai dire Gol e Viva le Italiane.