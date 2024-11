Maria De Filippi: "Ecco la verità sull'eredità di Maurizio Costanzo"

Ascolta ora 00:00 00:00

È raro vedere Maria De Filippi commentare fatti o notizie che la riguardano, ma l'ultimo episodio, che l'ha vista protagonista suo malgrado, l'ha costretta a rinunciare alla diplomazia per mettere un freno alle fake news circolate sul suo conto e sull'eredità che Maurizio Costanzo ha lasciato alla sua famiglia.

La conduttrice di "Amici" e "Tu si que vales" è intervenuta telefonicamente su Rtl 102.5 durante il programma pomeridiano Password per raccontare ciò che è successo di recente sui social network. Dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, morto a febbraio 2023, si è parlato spesso di Maria in relazione al giornalista e in alcuni casi le notizie inerenti alla loro vita privata hanno scatenato insinuazioni e pettegolezzi, ai quali la conduttrice non ha mai dato peso. Almeno fino all'ultimo episodio avvenuto sui social e raccontato da Maria De Filippi in radio.

La denuncia

" L'altro giorno mi sono imbattuta in un tizio, che aveva anche una certa età, perché secondo me aveva sui 65 anni, dicendo su di me delle stronzate serie. E mi sono detta: 'Quasi le faccio vedere in tv così la gente capisce'" , ha spiegato in collegamento telefonico Maria De Filippi, proseguendo: " Poi però ho cambiato idea, perché se lo faccio vedere gli faccio anche pubblicità. Allora ho pensato di querelarlo e l’ho fatto, vi dico la verità, perché penso che ci sia un limite ". Poi la conduttrice ha commentato le accuse dell'utente, che sui social network l'ha accusata pubblicamente di avere "rubato" l'eredità che Costanzo ha destinato ai suoi eredi.

L'eredità di Costanzo

Un episodio che le ha fatto perdere la sua proverbiale calma. " La cosa che mi ha fatto saltare i nervi non sono state tanto le balle che dice sulla quotidianità personali, ma che a un certo punto ha parlato di Maurizio, parlando di un'eredità pazzesca che io avrei rubato a mio figlio e ai figli di Maurizio" . A quel punto la conduttrice è stata costretta a fare una rivelazione molto personale: " Io ho rinunciato all'eredità di Maurizio in favore dei figli e quindi di vedere un cretino, un deficiente, che sui social dice questo mi ha fatto ribollire il sangue.

Su questo argomento ero una. Io volevo farlo vedere per mostrare le balle che questo tizio dice. I social sono belli perché consentono la libertà a tutti di esprimersi ma non deve mai sorpassare il rispetto delle persone".