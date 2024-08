Morte la madre e la sorella di Mariah Carey: "Ho il cuore spezzato"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Il mio cuore è spezzato perché ho perso mia madre lo scorso weekend. Purtroppo, in una tragica svolta degli eventi, mia sorella ha perso la vita lo stesso giorno ". Così Mariah Carey ha annunciato la scomparsa della madre Patricia, 87 anni, e della sorella Alison Ann, 63 anni. L'artista americana ha comunicato la prematura morte della sorella e il decesso della madre Patricia con una nota ufficiale affidata alla stampa americana, parlando del suo profondo dolore e ringraziando i suoi fan per il sostegno e l'affetto: "Apprezzo l'amore, il sostegno e il rispetto di tutti per la mia privacy in questo momento impossibile ". Nella nota stampa Carey non ha però specificato le cause della morte delle due donne e al momento la stampa americana non ha fornito informazioni in merito.

Il rapporto con la madre

Il rapporto tra Mariah Carey e la madre Patricia è sempre stato contrastante. Nel 2020, quando pubblicò la sua biografia "The Meaning of Mariah Carey", la cantante descrisse il rapporto con la madre come "una corda spinosa di orgoglio, dolore, vergogna, gratitudine, gelosia, ammirazione e delusione". "Un amore complicato lega il mio cuore a quello di mia madre", rivelò Mariah nel suo libro, ma negli ultimi anni - forse a causa dell'avanzare dell'età di Patricia - le due si erano riavvicinate. Lei stessa ha confermato di essere rimasta accanto alla mamma nella sua ultima settimana di vita: "Mi sento fortunata ad aver potuto trascorrere l'ultima settimana con mia madre prima che morisse". Con la madre l'artista aveva anche inciso un brano "Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus" per l'album di Natale del 2010.

Le accuse della sorella

Più complesso e controverso invece il rapporto tra Mariah Carey e la sorella Alison Ann. Da anni la donna lottava contro l'abuso di sostanze stupefacenti e una condizione economica di grave povertà. A seguito di una lesione cerebrale, che le aveva provocato la parziale perdita di memoria, Alison si sarebbe dovuta sottoporre a un delicato intervento alla testa. Negli ultimi due anni, la donna aveva accusato la sorella Mariah di non volerla aiutare economicamente e di averle voltato le spalle e le aveva addirittura fatto causa per avere raccontato episodi scioccanti sulla loro infanzia nella biografia "The Meaning of Mariah Carey".

"Per un certo periodo è stato emotivamente e fisicamente più sicuro per me non avere alcun contatto con lei", rivelò nel libro. Nonostante ciò, la popstar americana si era sempre detta solidale con la sorella per le sue vicissitudini private.