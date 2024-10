"Con Frank Kelcz è finita”, anche la mamma di Chiara Ferragni torna single

Ascolta ora 00:00 00:00

Un altro "divorzio" scuote la famiglia Ferragni. Questa volta riguarda la madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo che sarebbe tornata single dopo una lunga relazione con il manager inglese Frank Kelcz. L'indiscrezione circolata negli scorsi giorni su alcuni siti è stata rilanciata dal portale Dagospia, che ha parlato di un addio arrivato in conseguenza delle " pressioni e dello stress che Di Guardo sta subendo a causa dell'epilogo del matrimonio della figlia ".

La relazione con Frank Kelcz

Dopo il divorzio da Marco Ferragni avvenuto nel 2002, Marina Di Guardo si è concentrata sulla sua carriera di scrittrice e ha sempre mantenuto un basso profilo sulla sua vita privata. La prima foto non ufficiale di Kelcz e Di Guardo venne pubblicata da Valentina Ferragni su Instagram in occasione delle festività natalizie. Pochi mesi dopo, a febbraio 2023, dopo una lunga frequentazione lontano dai riflettori, la madre di Chiara Ferragni apparì per la prima volta in pubblico con il compagno, il manager inglese Frank Kelcz, prima in occasione del debutto televisivo della figlia Chiara al Festival di Sanremo poi alla prima di The Ferragnez 2, la serie di Prime Video sulla vita di Fedez e Chiara Ferragni. Da quel momento la coppia è rimasta sempre ai margini del gossip e sui social si è mostrata insieme in rare occasioni, ma quello che pareva essere un amore profondo e maturo sembra avere trovato un triste epilogo.

I presunti motivi dell'addio

Pochi giorni fa il settimanale Oggi aveva rivelato che la coppia stava vivendo un momento di forte crisi, ma le voci erano rimaste tali e dai diretti interessati non erano arrivati commenti e neppure smentite. Fino alla soffiata di Dagospia. Il sito di Roberto D'Agostino ha parlato di un addio dovuto "alle pressioni e allo stress" che Marina Di Guardo starebbe affrontando a seguito del divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez.

A pesare sulla separazione, sempre secondo Dagospia, potrebbe essere stato anche il ruolo manageriale che Marina Di Guardo ha assunto di recente alla Sisterhood, la holding dell'imprenditrice digitale; ma anche il Pandoro Gate, che ha messo inla reputazione della Ferragni e di riflesso ha influito negativamente anche sui membri della sua famiglia. Al momento Marina Di Guardo non ha smentito né confermato la fine della relazione con Kelcz, ma quanto circolato nelle ultime ore sembra essere più di un'indiscrezione senza fondamento.