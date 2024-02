Marta Donà, chi è la manager di Angelina Mango (e non solo)

Le lacrime social sono tutte per lei, per la "sua" creatura Angelina Mango: stiamo parlando della manager Marta Donà che stanotte, durante la proclamazione della vincitrice del Festival di Sanremo, è stata chiamata da Fiorello e Amadeus per abbracciare la giovane cantante 22enne nata a Maratea. È proprio lei la donna riccia e bionda che sul proprio profilo Instagram, ben prima dell'inizio della finale di sabato, ha pubblicato un post in cui si lascia andare a un pianto di gioia. " Perché questo non è lavoro, è vita. Grazie Nina ".

Se ai più non è un volto conosciuto, nel mondo dello spettacolo e soprattutto musicale Marta Donà è molto stimata e apprezzata per essere anche stata la mangaer dei Maneskin con i quali ha già trionfato a Sanremo nel 2021 mentre, attualmente, oltre alla Mango si occupa a 360 gradi della carriera musicale di Marco Mengoni, Francesca Michielin ma cura l'immagine anche di Antonio Dikele Distefano (scrittore, giornalista e discografico italiano) e Alessandro Cattelan, notissimo volto televisivo che, tra gli altri lavori, ha condotto alcune edizioni di X Factor e seguito lo stesso conduttore all'edizione 22 dell'Eurovision Song Contest.

Il Palco dell'Ariston, quindi, per le non ha più segreti visto che si tratta della quarta vittoria dopo la doppietta di Mengoni a dieci anni di distanza l'uno dall'altro (2013 e 2023), nel mezzo i già citati Maneskin e la vittoria delle ultime ora con Angelina per la quale nutre un affetto particolare con numerose storie e post sui social come il tenerissimo " Noi " di quattro giorni fa con le tue fotografate insieme e la risposta di Angelina Mango con un " Ti amo ".

La 40enne è "nipote d'arte" di Adriano Celentano e Claudia Mori, dopo aver iniziato la sua carriera da giornalista (ha scritto per La Nuova Venezia e La Tribuna di Treviso), ha iniziato a lavorare come ufficio stampa iniziando a prendere i primi contatti con il mondo della musica. È li che avviene l'incontro che darà il via alla sua splendida carriera grazie all'ingresso in Sony e l'incontro con Marco Mengoni che, dopo una passeggiata per " comprare le sigarette mi propose di diventare la sua manager ", ricorda Elle.

Nel 2012 fonda LaTarma che si occupa della promozione, diffusione e consulenza dell’attività di artisti e personaggi legati al mondo musicale, dello spettacolo e dell'intrattenimento con strategie di marketing ad hoc con un team tutto al femminile. Insomma, se questi artisti hanno ottenuto il successo che hanno, sicuramente una parte è anche merito della loro manager che, inizialmente, non credeva di avere la stoffa adatta per fare questo mestiere.