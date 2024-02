Sanremo 2024, in finale volano gli ascolti: record di share per l'ultimo Festival di Amadeus

"Sono stati cinque anni bellissimi, ciao Sanremo. Ti amiamo". Così, a bordo di una carrozza come quella di Cenerentola, Fiorello e Amadeus hanno salutato il pubblico al termine della diretta della finale del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare Angelina Mango. E se "I sogni son desideri" - come la canzone che ha accompagnato la loro uscita di scena - il sogno di Ama e Fiorello di concludere in bellezza. Il quinquennio sanremese si è chiuso, infatti, con l'ennesimo record di ascolti. La quinta serata, dalle 21.27 all'01.59, è stata seguita da 14.301.000 spettatori con il 74.1% di share. L'anno scorso la media dell'ultima serata del festival, dalle 21.25 all'1.59, era stata di 12.256.000 telespettatori con il 66% di share.

Per intenderci, meglio fece solo Pippo Baudo con l'edizione del 1995. Per quanto riguarda le fasce di ascolto, la prima parte di serata (dalle 21.27 alle 23.31) ha raccolto 17.281.000 spettatori per uno share del 78% di share, mentre la seconda parte (dalle 23.34 alle 01.59) è stata vista da 11.724.000 spettatori e uno share del 78.8% share. Numeri ben al di sopra di ogni aspettativa se messi a confronto con quelli del festival di Sanremo 2023. Lo scorso anno, infatti, la prima parte della serata (dalle 21,25 alle 23,54) fu vista da 14.423.000 di spettatori (share del 62.1%), mentre la fascia dalle 23.58 alle 01.59 totalizzò 9.490.000 di spettatori per il 73.7% di share.

