Martina Ceretti: "Amante di Raoul Bova? Descritta come donna che non sono"

Le ultime rivelazioni di Fabrizio Corona sulla fine della relazione fra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno scatenato un vero e proprio terremoto. Stando al re dei paparazzi, l'attore avrebbe tradito la compagna con una modella milanese di 23 anni, Martina Ceretti. La bomba è stata sganciata nel corso di una delle puntate di Falsissimo, programma YouTube ideato e prodotto da Corona.

Nella puntata intitolata Falsissimo Island parte 1, Corona afferma che alla base della separazione fra Bova e Morales ci sia un tradimento, commesso dal primo. A suo dire, l'attore italiano avrebbe avuto una relazione con Martina Ceretti per circa due anni e mezzo. Per sostenere le proprie - pesantissime - affermazioni, l'ex re dei paparazzi ha mostrato delle chat e fatto ascoltare degli audio. "Ha avuto a che fare con tantissimi personaggi noti, ma ne citerò solo tre" , spiega Fabrizio Corona, riferendosi alla Ceretti. "Il primo è Sandro Tonali, poi Stefano De Martino e infine Raoul Bova ". Corona è poi passato a raccontare l'intera vicenda che, sempre a suo a dire, avrebbe appreso da "un figlio del circolino disagiato, tossicodipendente, che una sera mi telefona insieme a Martina Ceretti in persona".

Chiaramente la puntata di Falsissimo ha destato non poco scalpore. Il nome di Martina Ceretti ha cominciato a circolare sui social e ad infiammare le pagine di gossip. C'è chi l'ha già etichettata come "amante di Raoul Bova". La modella ha voluto dire la sua poco dopo la messa in onda della puntata di Falsissimo. Intervenuta sulla propria pagina Instagram, ha preso le distanze da quanto affermato da Corona, affermando di non aver mai passato all'ex paparazzo alcun audio, messaggio, video o immagine. "Non ho mai voluto che fosse pubblicato nulla" , ha dichiarato, salvo poi taggare l'amico Federico Monzino, colui che ha fornito la documentazione a Corona.

"Ci tenevo a dire la verità riguardo alla puntata di oggi di Falsissimo. Quando Corona era a casa di Federico Monzino, non ho mai fatto alcuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l'audio. Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò. Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile giudicare una persona dalla copertina. E sinceramente non ho mai voluto che venisse pubblicato nulla" , ha scritto la modella.

"Ci tenevo anche a dire la verità su Federico Monzino. È un bravissimo ragazzo, sano, ben diverso da come l'ha descritto Corona. Non è un tossicodipendente, non fa uso di sostanze. Vive in una casa totalmente diversa da come è stata descritta"

, ha concluso.