Martina Nasoni in ospedale per un delicato intervento al cuore: "Pregate per me"

Martina Nasoni, speaker radiofonica di RDS ed ex vincitrice del Grande Fratello, è attualmente ricoverata in ospedale a Bergamo, dove si starebbe preparando a un’importante e delicata operazione chirurgica al cuore. La 27enne ternana, affetta sin da bambina da una grave patologia cardiaca congenita, ha condiviso un toccante messaggio sui social per annunciare il grande passo, lasciando intendere che riceverà un trapianto di cuore.

"Ci sono attimi che segnano per sempre il nostro cammino, il mio sta per arrivare», scrive Martina su Instagram. Un messaggio profondo, carico di emozione, che ripercorre gli ultimi mesi di attesa e di speranza: «Ripenso alla mia vita, ripenso agli ultimi quattro mesi, a quest’attesa infinita che ora è giunta al termine. Questo cuore è stato grande e per sempre gli sarò grata per avermi accompagnata fino a qua" .

Il problema al cuore

Nasoni convive da sempre con la cardiomiopatia ipertrofica, una condizione cardiaca congenita ereditaria che colpisce il muscolo del cuore e che l’ha costretta fin da giovanissima a vivere sotto stretto controllo medico. A soli 12 anni ha dovuto affrontare l’impianto di un pacemaker. Ora, questo nuovo capitolo potrebbe rappresentare una vera e propria rinascita.

" In questi giorni, rivolgete a me un pensiero o una preghiera ", ha aggiunto nel suo post. " È arrivato il momento di accogliere un grande dono. Quando tutto sembra finire, in realtà sta solo ricominciando. A presto, amici miei ".

Il sostegno del mondo dello spettacolo

Il post ha rapidamente raccolto migliaia di commenti e messaggi di affetto. In prima fila molte amiche e volti noti del mondo dello spettacolo, che le hanno espresso la loro vicinanza. Giulia Salemi, Valentina Vignali e Guendalina Canessa, solo per citarne alcune, le hanno dedicato parole di incoraggiamento. Il filo conduttore dei messaggi è uno solo: “ Forza Marty ”.

Chi è Martina Nasoni

Martina Nasoni è una modella, influencer e personaggio televisivo nata a Terni il 4 aprile 1998. È salita alla ribalta nazionale nel 2019 vincendo la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara D’Urso. La sua storia personale ha colpito il pubblico fin da subito: ha raccontato con coraggio la convivenza con la sua malattia e l’esperienza di vita con un cuore fragile, ma pieno di forza.

Il suo vissuto ha ispirato anche il cantante Irama, che dopo averla conosciuta casualmente in Salento, ha scritto la canzone La ragazza con il cuore di latta, presentata al Festival di Sanremo 2019. Il brano è diventato simbolo della sua resilienza. Nel 2020, Martina ha pubblicato un’autobiografia intitolata “ Questo cuore batte per tutte e due ”, in cui racconta la sua infanzia, la malattia, il rapporto con la madre e il difficile percorso medico affrontato negli anni.

Nel 2023 è tornata sotto i riflettori partecipando come ospite al Grande Fratello Vip 7, dove ha rivisto l’ex fidanzato Daniele Dal Moro, conosciuto proprio durante la sua edizione del reality. La loro relazione si era interrotta poco dopo, per via di divergenze caratteriali.

Un messaggio di speranza

Il momento che Martina sta affrontando è uno dei più delicati e importanti della sua vita.

Ma le sue parole, condivise pubblicamente, sono un potente messaggio di speranza, gratitudine e rinascita. A sostenerla, oltre ai fan e ai colleghi, c’è l’affetto di migliaia di persone che negli anni si sono riconosciute nella sua forza e nella sua vulnerabilità.