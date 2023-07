Mauro Icardi rompe il silenzio: quel post dedicato a Wanda Nara

Una foto occhi negli occhi quando ancora la tempesta non si era scatenata. Così Mauro Icardi ha rotto il silenzio dopo la fuga di notizie sullo stato di salute di Wanda Nara, che secondo la stampa argentina avrebbe scoperto di avere la leucemia dopo un malore. Dopo quasi due giorni di silenzio social, il calciatore è tornato a pubblicare alcune foto sulla sua pagina Instagram. Maurito ha condiviso scatti della serata di gala svoltasi mercoledì scorso a Buenos Aires, dove Wanda ha ricevuto il premio Martin Fierro 2023 come "Personaggio rivelazione" dell'anno per la conduzione di MasterChef in Argentina.

L'evento di una settimana fa, svoltosi all'Hilton di Buenos Aires, segna di fatto il momento di svolta nella vita della coppia. Subito dopo la serata di gala, Wanda Nara avrebbe accusato forti dolori all'addome e dai controlli effettuati in ospedale, dove è stata ricoverata d'urgenza, sarebbe emerso un quadro clinico preoccupante con i valori dei globuli bianchi alterati e la milza ingrossata. "Si tratta di leucemia", hanno scritto i quotidiani argentini, anticipando una diagnosi che - in realtà - sarebbe ancora da scrivere. Secondo fonti vicine alla showgirl argentina, Wanda si sarebbe sottoposta a un prelievo midollare per appurare se si tratta davvero di leucemia.

Il post di Mauro Icardi per Wanda

I fan hanno sperato che le notizie diffusesi a macchia d'olio dall'Argentina fossero solo fake news, ma il silenzio assordate di Wanda Nara sui social è stato in qualche modo una conferma del difficile momento, che la moglie di Icardi sta attraversando. Si dice che sia stata dimessa dall'ospedale e sia in attesa dei risultati del prelievo midollare nella casa che la famiglia possiede nel quartiere Palermo a Buenos Aires. A rompere il silenzio, cercando di tornare a una parvenza di normalità, è stato invece Mauro Icardi, che nelle scorse ore ha pubblicato alcune foto sulla sua pagina Instagram. Immagini dell'ultimo momento felice e spensierato vissuto dalla famiglia nella serata dei premi "Martin Fierro". A descrivere il post nessuna parola ma solo un cuore e l'emoji di una leone, o meglio una leonessa: Wanda. Così Maurito vede la sua compagna, che in questo momento deve affrontare una delle battaglie più complicate. A supportarla è arrivato anche l'ex marito Maxi Lopez, che ha raggiunto l'Argentina per stare al fianco dei suoi tre figli e della showgirl.