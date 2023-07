Il silenzio social, l'attesa per gli esami: cresce l'apprensione per Wanda Nara

Cresce l’ansia e l’apprensione per Wanda Nara. Ormai la notizia della leucemia che avrebbe colpito la showgirl argentina ha fatto il giro del mondo ed è stata rimbalzata da una testata all'altra; proprio lei, la regina del gossip che ci ha abituati “a colpi di testa” ed è stata sempre molto discussa, dagli amori alle scelte lavorative e non solo, adesso pare davvero averci lasciato di stucco. Tuttavia, il silenzio ed il riserbo che in questo momento Wanda Nara e la sua famiglia stanno mantenendo indicano il bisogno di privacy che implicitamente chiedono e che, naturalmente, non riescono ad ottenere.

Il ricovero e la notizia choc

A sganciare la bomba è stato il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre; secondo Lanata - che peraltro ha citato anche tre fonti vicine alla moglie di Mauro Icardi – non ci sarebbero dubbi: “Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico ma resta segreto. Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia”. Da quel momento, “un’odissea”: la notizia è stata incontenibile. D’altronde, Wanda Nara è davvero una celebrità, amata o odiata, ha sempre saputo far parlare di sé; se in Italia è una star, lo è ancora di più in Argentina dove pochi giorni fa, dopo aver concluso MasterChef, ha vinto il premio come miglior presentatrice dell’anno.

In attesa degli esami medici

Al momento c’è una grande attesa per scoprire davvero l’esito degli esami medici a cui è stata sottoposta Wanda Nara. Mercoledì scorso, l’imprenditrice è stata ricoverata nella clinica Los Arcos di Buenos Aires per dolori allo stomaco. Sembrava non essere nulla di preoccupante, invece, i media argentini non hanno avuto remore di diffondere immediatamente la notizia, con tanto di diagnosi medica: leucemia. Ad alimentare il tutto, gli esami del sangue che avrebbero riscontrato un'infiammazione della milza e un'anomalia significativa a livello dei globuli bianchi. Nel frattempo, è caccia all’esclusiva: si consultano medici e si registrano le indiscrezioni di un’infermiera, secondo cui “si valuta l’idea di intervenire sul midollo”.

Il silenzio di Mauro Icardi

Né Wanda Nara, né tanto meno il marito, Mauro Icardi, hanno rilasciato dichiarazioni. La stessa conduttrice che sui social conta 16,4 milioni di follower, chiede implicitamente che venga rispettata la sua privacy. In questo momento, infatti, Wanda si è ritirata insieme ai figli, al marito e alla mamma Nora nella casa nel quartiere Palermo di Buenos Aires soprattutto per tutelare i suoi ragazzini: i primi tre, Valentino (il più grande di 14 anni), Costantino e Benedicto (avuti dall’ex marito calciatore Maxi Lopez), Francesca e Isabella (la più piccola di 6 anni) nate dall’unione con l’ex centravanti dell’Inter Mauro Icardi. Quest’ultimo, stando alle ultime indiscrezioni sarebbe molto angosciato per la moglie. Ricordiamo che Wanda è anche l’agente del marito e che spesso è stata accusata di avergli rovinato la carriera. C’è grande apprensione e soltanto il tempo darà le risposte che “il mondo” attende; nel frattempo, l’unico ad avere fatto sapere qualcosa, seppur mantenendo comunque un profilo basso, è stato il padre di Wanda, Andres Nara, che così aveva tentato di rassicurare: “Sono stati davvero esami di routine, perché si sentiva male e voleva sapere come stava, ora non è più ricoverata”.