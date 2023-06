"Metastasi al cervello". Il dramma dell'attrice Shannen Doherty

Proprio quando pensava di avere sconfitto il male che da oltre otto anni la sfidava, Shannen Doherty vive un nuovo dramma. Attraverso un post Instagram l'attrice ha rivelato di avere scoperto, attraverso esami di routine, di avere metastasi al cervello e sui social ha ammesso: " Ho paura ". Shannen, celebre per avere interpretato Brenda Walsh nella serie cult Beverly Hills 90210, combatte contro il cancro dal 2015. In quell'anno, la Doherty scoprì di avere un tumore al seno e fu costretta a sottoporsi a una mastectomia. Grazie alle cure e alla chemioterapia, l'attrice nel 2017 annunciò che il cancro era in remissione, ma tre anni dopo - era il 2020 - rivelò che il tumore era tornato più aggressivo di prima. La protagonista di Beverly Hills 90210 disse di essere pronta a combattere nuovamente per sconfiggere il male, ma oggi - a distanza di tre anni - ecco arrivare la drammatica notizia.

L'annuncio di Shannen sui social

" Il 5 gennaio, la mia TAC ha mostrato metastasi nel mio cervello" ha raccontato l'attrice, condividendo su Instagram il video nel quale si sottopone al primo ciclo di radioterapia alla testa. Nel filmato si può vedere il processo di modellamento della maschera, che il paziente indossa durante le radiazioni al cervello. "Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura è evidente. Sono estremamente claustrofobica. Sono fortunata perché ho ottimi dottori come il dottor Amin Mirahdi e gli straordinari tecnici del Cedar Sinai, ma quella paura... Il tumulto… il tempismo di tutto… Ecco come può apparire il cancro ", ha scritto sul web l'amata Brenda, condividendo con i suoi follower i momenti della cura, nei quali la si vede piangere.

Il sostegno di Sarah Michelle Gellar e le altre