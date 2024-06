Medico, toscano e muscoloso: ecco chi è la nuova fiamma di Ferragni

Ascolta ora 00:00 00:00

Se Fedez ha trovato una nuova fiamma poche settimane dopo la separazione da Chiara Ferragni, perché lei non dovrebbe fare lo stesso? E infatti anche lei pare che da qualche settimana si accompagni con una nuova fiamma. Il rapper, da quando si è liberato dal legame matrimoniale che, evidentemente, lo opprimeva, è tornato a essere il ragazzaccio delle periferie e lui stesso ha ammesso che adesso può tornare a frequentare le persone che sono più affini al suo modo di essere. Ma quel mondo è totalmente distante da Ferragni, che ha cercato di cambiarlo ed è riuscita solamente a ingabbiarlo. I presupposti per un riavvicinamento sono ormai pura utopia, anche perché difficilmente l'influencer, che ha già i suoi problemi con la procura di Milano, in questo momento potrebbe farsi carico di quelli di Fedez.

La nuova fiamma di Ferragni è un ortopedico, che Dagospia identifica in Andrea Bisciotti, giovane professionista toscano che lavora a Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e a una cena sarebbe scattata la scintilla. Il dott. Bisciotti ha 31 anni (6 meno dell'influencer) e dopo essersi laureato a Parma ha iniziato a lavorare nel capoluogo lombardo, dividendosi tra una struttura ospedaliera, in cui lavora regolarmente, e una struttura esterna presso la quale lavora come consulente. Segni particolari? Addominale e mascella scolpiti. Bisciotti, che non può (ancora) contare su un numero significativo di follower e che ha già provveduto a rendere privato il suo profilo personale, sembra godere della bella vita.

Ama gli sport acquatici e il mare, non si fa mancare le vacanze in barca e le belle serate, uno stile di vita che, con i dovuti paragoni, non è distante da quello condotto da Ferragni. Certamente diverso rispetto a quello di Fedez, che comunque non si perde d'animo e ha già inaugurato l'estate con diversi weekend fuori-porta tra la lussuosa Versilia e Montecarlo, dove non si è fatto mancare il lusso più sfrenato e ostentato. Ma i più attenti hanno notato anche un altro dettaglio da parte del rapper, che starebbe portando la sua nuova fiamma Garance Authié negli stessi luoghi frequentati con la sua ex moglie.

Dispetto da parte di Fedez o semplice abitudine? Tra i due i rapporti sarebbero ancora tesi ma ormai hanno preso strade diverse, anche se con due figli in comune sicuramente tenteranno di trovare un punto di contatto per il bene dei bambini. Ovviamente, ognuno con la sua vita, ormai indipendente.