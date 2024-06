Smacco di Fedez alla Ferragni. Porta la nuova fiamma dove andava con Chiara

Ascolta ora 00:00 00:00

Quella tra Fedez e Garance Authié sembra essere una frequentazione a tutti gli effetti. La modella francese, 20 anni, è arriva in Italia per girare il video dell'ultimo brano di Fedez e Emis Killa, "Sexy Shop", ma tra un ciak e l'altro ha trovato anche il tempo di godersi la dolce vita milanese in compagnia del rapper. I due sono stati paparazzati nei locali più esclusivi di Milano, gli stessi posti che Federico Lucia frequentava con l'ex moglie Chiara Ferragni. Un colpo basso all'imprenditrice digitale e loro amore.

Come si sono conosciuti Fedez e Garance

Dopo la paparazzata a Monte Carlo, Garance Authié si è fatta vedere al fianco del rapper per la prima volta questo weekend. La modella francese, 20 anni, è arrivata a Milano per registrare il videoclip di "Sexy Shop", dove è protagonista insieme ad altre avvenenti modelle. A volerla sul set è stato proprio Fedez per approfondire la conoscenza iniziata al Coachella e proseguita a Monte Carlo. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, infatti, Federico Lucia ha incontrato per la prima volta Garance lo scorso aprile in California, al Coachella: "Si sono scambiati i numeri di telefono e lui ha cominciato a cercarla, ma lei non ha ceduto". L'invito a Monte Carlo per seguire il Gran Premio di F1 dallo yacht di Leonardo Del Vecchio è stato il passo successivo: "Lei ha accettato ma si è presentata con un’amica e Fedez si è fatto più intraprendente. Le ha chiesto di partecipare al videoclip di "Sexy Shop" e una volta a Milano si è giocato le sue carte".

Fedez e Garance nei posti dei Ferragnez

I fotografi di Chi hanno sorpreso la coppia in giro per Milano, notte e giorno, a bordo della nuova Ferrari di Fedez e nei locali più esclusivi del capoluogo lombardo. Gli stessi posti che il rapper frequentava, fino allo scorso febbraio, con Chiara Ferragni. "Il pranzo al Bulgari, la cena da Cracco e il dopo cena da Cipriani", riferisce il settimanale. La modella francese non ha alloggiato, però, in un lussuoso hotel ma ha preferito fermarsi nel nuovo appartamento di Fedez e i paparazzi non si sono lasciati sfuggire l'occasione di documentare tutto con foto esclusive finite sulle pagine di Chi.

Se la storia sia reale oppure sia nata per rilanciare l'immagine di Fedez non è chiaro, ma quello che è certo è che la giovane modella francese ha ottenuto una grande. Prima di venire accostata al nome di Fedez, Garance aveva un seguito di circa 10mila follower su Instagram. Oggi, due mesi dopo, la sua pagina è seguita da 60mila fan. Il potere del gossip.