Meghan Markle vuole buttarsi in politica? Ecco l'indizio che svela tutto

Meghan Markle in politica? È la domanda che i giornali di mezzo mondo si stanno ponendo da circa 24 ore, cioè da quando il Sun ha annunciato il colpo da maestro messo a segno dalla duchessa di Sussex: l’assunzione dell’ex addetta stampa di Michelle Obama. Una mossa che, secondo la stampa, farebbe parte di una strategia che potrebbe proiettare Meghan da Hollywood alla Casa Bianca. La moglie di Harry ha anche vinto la causa contro la sorellastra Samantha: un altro punto a suo favore che ne rafforza l’immagine.

Meghan Markle pensa a una carriera politica?

La voce secondo cui la duchessa di Sussex starebbe pianificando il suo ingresso in politica non è nuova. Da anni la stampa sostiene che Meghan punterebbe alla Casa Bianca, a diventare la donna più potente del mondo. Sarebbe una scalata incredibile: dai set hollywoodiani fino alla Stanza Ovale, passando per la corte britannica. Un sogno per la moglie di Harry. O forse no. La notizia, finora rimasta confinata nell’ambito un po’ vago delle indiscrezioni, è stata appena rilanciata dal Sun.

Stavolta, però, c’è anche un indizio che renderebbe l’intera storia un po’ più concreta: la Archewell Foundation, creata da Harry e Meghan nel 2020, avrebbe pagato 109.870 dollari alla società di pubbliche relazioni amministrata da Katie McCormick Lelyveld, ovvero l’ex addetta stampa di Michelle Obama (ha lavorato per lei dal 2007 al 2011) che annovera nel suo curriculum anche altre collaborazioni d’eccezione come quella con Hillary Clinton e John Kerry.

Il Sun avrebbe scoperto il bonifico di Meghan Markle controllando la dichiarazione dei redditi della società della Lelyveld. Nella nota di pagamento è stato scritto: “Supporto strategico nelle pubbliche relazioni a impatto sociale”. Una frase vaga, che dice tutto e niente e potrebbe essere interpretata in diversi modi. Persino come la preparazione a una possibile discesa in campo dell'ex attrice.

Piccoli passi verso la Casa Bianca?

Per raggiungere la presidenza degli Stati Uniti non basta avere un’addetta stampa abilissima e brillante. Serve mestiere, capacità, esperienza, appoggi e popolarità. Al momento sembra che Meghan Markle non abbia nessuno di questi requisiti. Soprattutto i consensi sono in calo, stando agli ultimi sondaggi. Non è detto, però, che la duchessa non riesca nel suo intento, magari studiando seriamente e creandosi una posizione ben definita prima di lanciarsi nel mondo della politica.

Al momento, con i dati che abbiamo, le sue presunte ambizioni politiche parrebbero destinate a infrangersi contro il muro delle illusioni. Nonostante questo bisogna segnalare una vittoria della duchessa che potrebbe dare una spinta alla sua immagine: Meghan, infatti, ha vinto la causa intentata contro di lei, lo scorso febbraio, dalla sorellastra Samantha Markle.

Quest’ultima ha accusato la duchessa di aver diffuso menzogne sulla sua famiglia, umiliandola con “dichiarazioni palesemente false e dannose” durante l’intervista a Oprah Winfrey nel marzo 2021. Samantha avrebbe anche chiesto un risarcimento da 75mila dollari. La giudice distrettuale Charlene Edwards Honeywell, però, ha dato ragione a Meghan spiegando che il racconto della sua infanzia sarebbe stato solo “un’opinione” che, come tale, “non è oggettivamente verificabile né soggetta a prova empirica” e, per questo, " non si può confutare”.

La collaborazione con Katie McCormick Lelyveld e la causa vinta sono due traguardi importanti per Meghan Markle e per il consolidamento della sua reputazione. Arrivare alla Casa Bianca, però, è un obiettivo di tutt’altro livello.